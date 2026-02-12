۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۴۱

زمان واگذاری مشخص نیست؛

استقلال برای رسیدن به تختی با وزیر وارد مذاکره شد

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال برای واگذاری ورزشگاه تختی شخصا با وزیر ورزش و جوانان گفتگو کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع واگذاری احتمالی ورزشگاه تختی تهران به باشگاه استقلال در روزهای اخیر در دستور کار مدیران این باشگاه قرار گرفته و پیگیری‌هایی در این خصوص انجام شده است.

در همین راستا، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال شخصاً جلسه‌ای را با احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان برگزار کرده تا درباره آخرین وضعیت این ورزشگاه و امکان واگذاری آن به استقلال گفتگو کند.

ورزشگاه تختی تهران در حالی به عنوان یکی از گزینه‌های مدنظر آبی‌پوشان مطرح شده که این مجموعه ورزشی یکی از معدود ورزشگاه‌های شهر تهران به شمار می‌رود که هنوز شرایط لازم برای برگزاری مسابقات لیگ برتر را به طور کامل در اختیار ندارد.

با این حال، رایزنی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد مدیران استقلال به دنبال فراهم شدن بستر مناسب برای استفاده از این ورزشگاه هستند و باید دید در نهایت چه تصمیمی درباره واگذاری احتمالی تختی به این باشگاه اتخاذ خواهد شد.

اداره کل ورزش و جوانان استان تهران هم منتظر پاسخ نهایی وزارت ورزش در خصوص واگذاری ورزشگاه تختی به باشگاه استقلال است.

بهنام روان پاک

