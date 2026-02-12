به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی در گفت و گویی، اظهار کرد: اولویت اول ما تأمین امنیت اقتصادی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است، اما حضورمان باعث شده امنیت برای سایر کشورهایی که در محدوده مأموریت ما هستند نیز برقرار شفرمانده نیروی دریایی ارتشود؛ این یک افتخار بزرگ است، هرچند مردم عزیز ما کمتر از آن مطلع می شوند.

وی با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش امروز به بازیگری اثرگذار در عرصه بین المللی تبدیل شده است، افزود: در حوزه دیپلماسی دفاعی دریایی بسیار جدی حضور داریم؛ در رزمایش های مختلف دعوت می شویم و دیگران از ما می خواهند مربی و استاد برای آموزش اعزام کنیم، در حالی که در گذشته خودمان برای آموزش به کشورهای دیگر مراجعه می‌کردیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به توان بازدارندگی کشور، اظهار کرد: ما شبانه روز تحرکات دشمنان را رصد می کنیم ؛ آنچه آن ها بیش از هر چیز از آن می ترسند، مردم ایران هستند.

امیر دریادار ایرانی ادامه داد: هدف اصلی دشمن این است که ترس را در دل ملت نهادینه کند، اما مردم ایران امروز نشان دادند که به قدرت خود، به ایستادگی و استقامت خود می نازند، نه صرفاً به تجهیزات نظامی.

وی حضور پرشور مردم سنندج در سرمای شدید و بارندگی را نماد وحدت و همدلی دانست و یادآور شد: شرایط جوی مناسب نبود، اما مردم لحظه به لحظه بیشتر می شدند؛ زیر هر چتر چند نفر کنار هم ایستاده بودند؛ این یعنی مخابره وحدت، نه نمایش آن. امروز هر کدام از این مردم برای من مثل قله ای از زاگرس بودند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به نقش جوانان در پیشرفت های دفاعی کشور، بیان کرد: امروز ناوشکن، زیردریایی و تجهیزات پیشرفته به دست همین جوانان ساخته می شود.

امیر دریادار ایرانی گفت: ما افتخار می کنیم سرباز کوچک مردم و وطن باشیم و سینه سپر می کنیم تا به مردم عزیزمان آسیبی نرسد؛ این محبت و اعتماد، مسئولیت ما را سنگین تر می کند و امیدواریم لیاقت انجام این مأموریت بزرگ را داشته باشیم.