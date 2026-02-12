به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی مژدهایفر معاون برنامهریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی با بیان اینکه حجم بدهیها در حوزه تجهیزات پزشکی از بسیاری برآوردها فراتر رفته است، گفت: استمرار این وضعیت میتواند پایداری زنجیره تأمین را با چالش جدی مواجه کند و نیازمند تصمیمگیری فوری و دقیق است.
وی با اشاره به اجرای طرح دارویار از سال ۱۴۰۱ افزود: انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، اگرچه با هدف کاهش رانت و فساد انجام شد، اما در حوزه سلامت به دلیل حساسیت خدمات، باید با پیشبینی منابع پایدار همراه باشد.
مژدهایفر ادامه داد: در حال حاضر مابهالتفاوت قیمت دارو و تجهیزات از تأمینکنندگان اخذ میشود و بازگشت منابع از مسیر سازمان هدفمندی یارانهها با تأخیرهای چندماهه انجام میگیرد که این موضوع فشار مضاعفی بر شرکتها وارد کرده است.
وی تأکید کرد: افزایش هزینههای مالی ناشی از دریافت تسهیلات بانکی و نوسانات نرخ ارز، ریسک فعالیت در این حوزه را بالا برده و فرآیند ثبت سفارش و تأمین کالا را با اختلال روبهرو میکند.
معاون برنامهریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی راهکار پیشنهادی این معاونت را اختصاص مستقیم و نشاندار منابع ریالی به بیمهها برای پرداخت مطالبات حوزه دارو و تجهیزات عنوان کرد و گفت: این اقدام میتواند از ایجاد بدهیهای جدید جلوگیری کرده و گردش مالی زنجیره را تسهیل کند.
وی خاطرنشان کرد: مدلسازی مالی این پیشنهاد انجام شده و با استقبال فعالان حوزه تولید و تأمین تجهیزات پزشکی همراه بوده است.
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