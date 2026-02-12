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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۳

شاهرود در آستانه جهش گردشگری؛ نماینده مجلس: خط عرفان در راه ثبت جهانی

شاهرود در آستانه جهش گردشگری؛ نماینده مجلس: خط عرفان در راه ثبت جهانی

شاهرود- نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، گردشگری را برگ‌برنده توسعه این شهرستان دانست و از پیگیری جدی برای ثبت جهانی «خط عرفان» به واسطه بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم غروب پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان سمنان در محل فرمانداری شاهرود با حضور وزیر میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه اکنون زمان تغییر و جهش در حوزه گردشگری است، تاکید کرد: اگر قرار بر ظرفیت سازی، حمایت و جلب مشارکت در حوزه گردشگری است باید در همین دوره برای آن ها برنامه ریزی شود.

وی با تاکید بر اینکه شاهرود در حوزه صنایع دستی و بوم گردی حرف اول را در استان و بسیاری از مناطق کشور می‌زند، افزود: در کویر، بیابان، جنگل های هیرکانی هر کدام راهی برای جذب گردشگر است.

عضو خانه ملت با تاکید بر وجود دانشگاه مستقل پزشکی در شاهرود، ادامه داد: می توانیم در حوزه توریسم سلامت حرفی برای گفتن داشته باشیم و این بستر و ظرفیت به خوبی در شهرستان فراهم است.

عجم خواستار تکمیل خط عرفان در منطقه شد و تصریح کرد: به شدت پیگیر ثبت جهانی این خط و مجموعه شیخ ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی هستیم و باید این روند تسریع و موانع برطرف شود.

وی با اشاره به اینکه در کاوش های انجام گرفته سی سال پیش قدمت این شهر را به هفت هزار سال نسبت دادند،‌افزود: با بیشمار آثار کشف شده موزه ما باید بیش از پیش مورد توجه باشد.

عضو خانه ملت با تاکید بر اینکه بیشترین کاروانسرا در میامی ثبت شده است، اضافه کرد: این کاروانسراها نیازمند مرمت و رسیدگی برای جذب توریست است و معتقدیم از این زیر ساخت ها باید مراقب شود.

کد مطلب 6747416

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