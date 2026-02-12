وزیر راه: انقلاب اسلامی با پشتوانه مردم و تمدن غنی ایران رقم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی که روز چهارشنبه عازم ترکیه شد، با حضور در آیین گرامیداشت سالگرد پیروزی جمهوری اسلامی ایران در کنسولگری کشورمان در استانبول اظهار کرد: فرصت حضور در جمع شما را که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گرد هم آمدهاید، مغتنم شمرده و به همه شما در این روز تاریخی، درود میفرستم.
وی با اشاره به دشواری تحلیل انقلاب اسلامی افزود: سخن گفتن و تحلیل رویداد عظیم انقلاب اسلامی ایران، در چهل و هفتمین سال پیروزی آن، اقدامی دشوار است، چه آنکه، هنوز پس از چند دهه تحلیلگران تاریخی و جامعهشناسان، ابعاد گوناگون این رویداد را موشکافی کردهاند و کماکان جنبههای خیرهکنندهای از این رخداد عظیم، خودنمایی میکند.
صادق تصریح کرد: انقلاب اسلامی در ایران نشان داد که به پشتوانه مردم و با بهرهمندی از تمدن و فرهنگی غنی، میتوان انقلابی را رقم زد که علاوه بر دینی بودن، استبداد ستیز نیز هست و در مواجهه با جنگ، تحریم و حوادث و رخدادها، نه تنها خدشهای بر قامتش وارد نمیشود بلکه استقامت و پایداری آن نیز دو چندان میشود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر توانمندی ملت ایران در برابر فشارها خاطرنشان کرد: وجود موانع و سختیهای ناشی از تحریمها و فشارهای ظالمانه بینالمللی قابل کتمان نیست اما قدرت ملت ایران برای حفظ استقلال سیاسی و آزادی علیرغم ۵ دهه فشار و تحریم، گویای جنبههای منحصر به فرد دینی، تمدنی و تاریخی ملت ایران است.
وی اظهار داشت: امروز، ایران به پشتوانه ملتی مقتدر و به مدد اهداف متعالی تاریخی، گامهای استوار خود را به سوی رشد و ترقی و پیشرفت و توسعه بر میدارد و این روند تاریخساز، با وفاق ملی ایرانیان در داخل و خارج از کشور، سرعتی دو چندان یافته است.
صادق با اشاره به سفر خود به خارج از کشور گفت: امسال در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بنا بر مأموریت کاری به دور از وطن بودم، اما این فرصت بود تا طی روز جاری ملاقاتهای گوناگونی با مقامهای عالیرتبه کشورهای مختلف برای توسعه ارتباطات و حمل و نقل بینالمللی داشتم و در همه دیدارها تصریح کردم که حمل و نقل، نه تنها تجارت را تسهیل میکند، بلکه پیوندهای تمدنی را نیز تقویت و تحقق صلح و ثبات میان کشورها را زمینهسازی میکند.
وزیر راه و شهرسازی در پایان پیام خود ابراز امیدواری کرد: امید دارم که همه ما بتوانیم مبتنی بر اخلاق متعالی انسانی، سهم خود را برای تحقق صلح و ثبات و آرامش در جامعه بشری، به بهترین نحو ایفا نماییم و به پیشگاه ایران سرافراز و مقتدر و مردمان سربلند و تاریخساز آن درود میفرستم.
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