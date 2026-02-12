امیری اصفهانی: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری اصفهانی در مراسم واکاوی جریانات اخیر که در سالن اجتماعات دادگستری گیلان و با حضور مسئولان دستگاه قضا برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با نادیده گرفتن خدمات گسترده نظام جمهوری اسلامی و سوءاستفاده از مفاهیمی همچون تبعیض و نابرابری، علیه نظام فضاسازی کرده و برخی افراد ناآگاه را تحریک کنند، اما این توطئه‌ها تاکنون ناکام مانده و در آینده نیز به نتیجه نخواهد رسید.

وی آگاه‌سازی و فعالیت‌های فرهنگی را مهم‌ترین رکن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: مسئولان فرهنگی باید در خط مقدم باشند و با برنامه‌ریزی دقیق، جامعه را در برابر اطلاعات نادرست و عملیات روانی دشمن مصون بدارند.

معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور با اشاره به سوءاستفاده دشمن از مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد: در حوادث اخیر، عده‌ای فریب‌خورده تلاش کردند با تحریک اقشار کم‌برخوردار، امنیت روانی و اجتماعی جامعه را هدف قرار دهند، اما امنیت مردم و آسایش جامعه خط قرمز ماست.

امیری اصفهانی با بیان اینکه اغتشاشات طراحی‌شده اگرچه خساراتی به همراه داشت، اما با لطف الهی و همدلی آگاهانه مردم خنثی شد، گفت: تقویت انسجام ملی و وحدت کلمه مهم‌ترین عامل در ناکامی دشمنان و ناامیدی آنان از دستیابی به اهداف شومشان است.

وی با واکاوی ماهیت حوادث اخیر خاطرنشان کرد: این رخدادها توطئه‌ای سازمان‌یافته با هدف ایجاد اختلال و بی‌ثباتی در کشور بود که هوشیاری مردم و مسئولان مانع تحقق اهداف آن شد.

معاون سیاسی ـ امنیتی دادستان کل کشور ادامه داد: شرایط ایجادشده ضرورت هوشیاری دائمی، حفظ وحدت و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم را بیش از پیش آشکار می‌کند.