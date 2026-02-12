علمای اهل سنت: مردم ایران بار دیگر دشمنان را ناامید کردند

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، جلوهای دیگر از حضور آگاهانه و پرشور ملت ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی بود. در این حماسه عظیم، اقشار مختلف مردم از همه قومیت‌ها و مذاهب، بار دیگر همبستگی ملی خود را به نمایش گذاشتند.

آنچه در این میان برجسته است، نگاه مشترک همه ایرانیان به انقلاب به عنوان سرمایهای ملی و منشأ عزت، استقلال و پیشرفت کشور است.

اظهارنظرهای روشنگرانه امامان جمعه اهل سنت در نقاط مختلف کشور، به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، گویای این واقعیت است که انقلاب اسلامی نه تنها یک رویداد تاریخی، بلکه یک جریان زنده و هویت‌بخش است که وحدت، عزت و پیشرفت را برای همه ایرانیان به ارمغان آورده است.

راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال جلوه‌ای از اقتدار و بیداری امت اسلامی بود

مولوی عبدالخالق مراد زاده امام‌جمعه اهل سنت اسماعیل آباد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ را جلوه‌ای از اقتدار و بیداری امت اسلامی توصیف و گفت: انقلاب اسلامی ایران تنها یک رویداد سیاسی نبود، بلکه حرکتی الهام‌بخش برای ملت‌های مسلمان محسوب می‌شود و حضور مردم در سالگرد آن، تداوم همان بیداری است.

وی با اشاره به شرایط حساس منطقه افزود: امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت است که در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، وحدت عملی اتفاق افتاد.

انسجام ملت ایران به دیگر جوامع دنیا در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ مخابره شد

مولوی مرادزاده مشارکت اقوام و مذاهب مختلف را از ویژگی‌های برجسته این مراسم دانست و بیان کرد: وقتی شیعه و سنی، فارس و بلوچ، ترک و کرد در کنار هم راهپیمایی می‌کنند، پیام روشنی به بدخواهان مخابره می‌شود که ملت ایران یکپارچه است.

وی همچنین حضور مردم را پشتوانه امنیت ملی دانست و تصریح کرد: امنیت و ثبات کشور مرهون حمایت مردمی است و این حضور میلیونی، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام محسوب می‌شود.

ضرورت تبیین و روشنگری فلسفه انقلاب توسط علما و اساتید

امام جمعه اهل سنت اسماعیل آباد خاش در ادامه بر نقش علما در تبیین اهمیت این روز تأکید کرد و گفت: علما، سخنرانان و اساتید دانشگاه باید با روشنگری، فلسفه انقلاب و ضرورت حفظ دستاوردهای آن را برای نسل جدید بازگو کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ۲۲ بهمن، روز تجدید میثاق ملت با آرمان‌های امام راحل و شهدا بود که با حضور پرشور و گسترده مردم، مهر و موم شد.

حضور مردم همواره نجات بخش انقلاب در گردنه های سخت است

مولوی طلحه ریگی امام‌جمعه اهل سنت موقت میرجاوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ به صحنه قدردانی ملت از نعمتی بزرگ به نام انقلاب بود؛ نعمتی که عزت، هویت دینی و استقلال را برای ایران به ارمغان آورد.

وی افزود: حضور پرشور مردم در این روز اعلام وفاداری ملت به مسیر پیشرفت و مقاومت کشور بود.

مولوی ریگی با اشاره به نقش مردم در تداوم انقلاب تصریح کرد: هر جا مردم در صحنه بوده‌اند، کشور از گردنه‌های سخت عبور کرده است؛ بنابراین تداوم این حضور، ضامن آینده‌ای روشن خواهد بود.

توسعه زیرساخت ها و افزایش حدمت به اهل سنت بعد از انقلاب اسلامی

وی همچنین به دستاوردهای انقلاب در مناطق محروم اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مناطق اهل سنت، پس از انقلاب شاهد توسعه زیرساخت‌ها، گسترش آموزش و افزایش خدمات بوده‌ایم و این پیشرفت‌ها مرهون همان حرکت مردمی است.

امام جمعه موقت اهل سنت میرجاوه، این ایام را فرصتی برای انتقال پیام انقلاب به نسل‌های جدید دانست و بیان کرد: جوانان باید بدانند که استقلال امروز کشور، حاصل مجاهدت دیروز ملت است.

اهل سنت همواره در صحنه های سرنوشت ساز نقش آفرین هستند

مولوی عبدالصمد بلوچ زهی، امام جمعه اهل سنت سیرکان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ را نماد همبستگی ملی و دینی دانست.

وی اظهار داشت: این روز، یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر استبداد و سلطه خارجی شد و مشارکت گسترده مردم، تجدید بیعت با آرمان‌های استقلال، آزادی و حاکمیت مردمی است.

مولوی بلوچ زهی با بیان اینکه جامعه اهل سنت همواره در صحنه‌های سرنوشت‌ساز کشور نقش‌آفرین بوده است، افزود: مردم سیستان و بلوچستان، دوشادوش سایر اقشار، در پیروزی انقلاب سهم داشته‌اند و امروز نیز حفظ دستاوردهای آن را وظیفه شرعی و ملی خود می‌دانند.

حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال توطئه های دشمن را خنثی کرد

وی راهپیمایی عظیم مردم ایران در ۲۲ بهمن امسال را نمایش اقتدار امت اسلامی عنوان کرد و گفت: دشمنان همواره در تلاش‌اند میان اقوام و مذاهب تفرقه ایجاد کنند، اما حضور یکپارچه مردم، تمام این توطئه‌ها را خنثی کرد.

امام جمعه اهل سنت سیرکان بیان کرد: جوانان باید با شناخت تاریخ انقلاب، در این مسیر ثابت قدم باشند و نشان دهند که پرچم عزت کشور به دست آنان با قدرت حمل می‌شود.