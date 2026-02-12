شهرام شکری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات عمرانی انجامشده در ایام دهه فجر در حوزه راههای روستایی کردستان اظهار کرد: این پروژهها با هدف ارتقای ایمنی تردد، تسهیل رفتوآمد روستاییان و توسعه زیرساختهای ارتباطی استان اجرا شدهاند.
افتتاح پروژههای راه روستایی در سنندج
وی افزود: در شهرستان سنندج، پروژه بهسازی راه روستای تازآباد قرهگل به طول ۳ کیلومتر با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که چندین روستای اطراف را تحت پوشش قرار میدهد. همچنین راه روستایی اندرآب به طول ۴۰۰ متر و با هزینه ۴.۵ میلیارد تومان آسفالت شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کردستان گفت: سه محور روستایی در مسیر سنندج–سروآباد–سنقر به طول ۱.۶ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال در شهرستان کامیاران به بهرهبرداری رسید.
توسعه راههای روستایی در سایر شهرستانها
شکری ادامه داد: پروژه بهسازی و آسفالت محورهای روستایی علیشاه، مدک و چاروق به طول ۶.۲ کیلومتر با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
وی اضافه کرد: همچنین راه روستایی تازهآباد مران و پروژههای آسفالتریزی در روستاهای اشترآباد، گویزله، صالحآباد و محور ناوه شهرستان بانه با مجموع اعتبار بیش از ۱۳۷.۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیدهاند.
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