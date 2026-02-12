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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

شکری: ۲۵۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی راه‌های روستایی کردستان هزینه شد

شکری: ۲۵۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی راه‌های روستایی کردستان هزینه شد

سنندج- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان از افتتاح و بهره‌برداری پروژه‌های بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی در پنج شهرستان استان با اعتباری بیش از ۲۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

شهرام شکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در ایام دهه فجر در حوزه راه‌های روستایی کردستان اظهار کرد: این پروژه‌ها با هدف ارتقای ایمنی تردد، تسهیل رفت‌وآمد روستاییان و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان اجرا شده‌اند.

افتتاح پروژه‌های راه روستایی در سنندج

وی افزود: در شهرستان سنندج، پروژه بهسازی راه روستای تازآباد قره‌گل به طول ۳ کیلومتر با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که چندین روستای اطراف را تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین راه روستایی اندرآب به طول ۴۰۰ متر و با هزینه ۴.۵ میلیارد تومان آسفالت شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان گفت: سه محور روستایی در مسیر سنندج–سروآباد–سنقر به طول ۱.۶ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال در شهرستان کامیاران به بهره‌برداری رسید.

توسعه راه‌های روستایی در سایر شهرستان‌ها

شکری ادامه داد: پروژه بهسازی و آسفالت محورهای روستایی علیشاه، مدک و چاروق به طول ۶.۲ کیلومتر با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی اضافه کرد: همچنین راه روستایی تازه‌آباد مران و پروژه‌های آسفالت‌ریزی در روستاهای اشترآباد، گویزله، صالح‌آباد و محور ناوه شهرستان بانه با مجموع اعتبار بیش از ۱۳۷.۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده‌اند.

کد مطلب 6747347

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