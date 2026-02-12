به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه بعد از ظهر نشست بررسی مشکلات ترافیکی شهر بیستون با حضور معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، مدیرکل دفتر فنی استانداری، فرماندار شهرستان هرسین و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

طهماسب نجفی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: تعریض پل خروجی شهر بیستون و بلوار اصلی این شهر یک اولویت مهم برای روان‌سازی ترافیک به ویژه در ایام نوروز و اربعین حسینی است که اجرای این طرح در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: بیستون یکی از شهرهای کلیدی و قدیمی در مسیر بزرگراه کربلا و بزرگراه کرمانشاه _ تهران است و به دلیل موقعیت راهبردی خود، همواره با حجم قابل توجهی از تردد خودروها مواجه است.

نجفی تأکید کرد: روان‌سازی ترافیک این شهر به ویژه در ایام نوروز و اربعین حسینی یکی از دغدغه‌های جدی مدیریت ارشد استان است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات کارشناسی، شرایط تردد در این مسیر بهبود یابد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: در نشست کارشناسی امروز دو طرح کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع مشکلات ترافیکی در سطح شهر بیستون و خروجی آن به تصویب رسید که هر یک متناسب با شرایط موجود و حجم ترافیک منطقه طراحی شده‌اند.

وی افزود: در همین راستا طرح تعریض پل خروجی شهر بیستون و بلوار اصلی این شهر به عنوان یک اولویت در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گرفته است که با یک برنامه‌ریزی کارشناسی اجرایی می‌شوند.

مهندس نجفی تصریح کرد: با اجرای این طرح شاهد روان‌سازی ترافیک در مسیر راه کربلا و بزرگراه کرمانشاه _ تهران خواهیم بود و بخشی از گره‌های ترافیکی این محور مهم برطرف می‌شود.

نشست بررسی مشکلات ترافیکی بیستون در راستای تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی و سهولت تردد در یکی از محورهای مهم ارتباطی استان برگزار شد و مسئولان بر تسریع در روند اجرای مصوبات تأکید کردند.