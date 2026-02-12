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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

نجفی: تعریض پل بیستون اولویت روان‌سازی ترافیک است

نجفی: تعریض پل بیستون اولویت روان‌سازی ترافیک است

کرمانشاه- معاون عمرانی استاندار گفت: تعریض پل خروجی بیستون و بلوار اصلی شهر برای روان‌سازی ترافیک بزرگراه کربلا به‌ویژه در نوروز و اربعین در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه بعد از ظهر نشست بررسی مشکلات ترافیکی شهر بیستون با حضور معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، مدیرکل دفتر فنی استانداری، فرماندار شهرستان هرسین و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

طهماسب نجفی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: تعریض پل خروجی شهر بیستون و بلوار اصلی این شهر یک اولویت مهم برای روان‌سازی ترافیک به ویژه در ایام نوروز و اربعین حسینی است که اجرای این طرح در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: بیستون یکی از شهرهای کلیدی و قدیمی در مسیر بزرگراه کربلا و بزرگراه کرمانشاه _ تهران است و به دلیل موقعیت راهبردی خود، همواره با حجم قابل توجهی از تردد خودروها مواجه است.

نجفی تأکید کرد: روان‌سازی ترافیک این شهر به ویژه در ایام نوروز و اربعین حسینی یکی از دغدغه‌های جدی مدیریت ارشد استان است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات کارشناسی، شرایط تردد در این مسیر بهبود یابد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: در نشست کارشناسی امروز دو طرح کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رفع مشکلات ترافیکی در سطح شهر بیستون و خروجی آن به تصویب رسید که هر یک متناسب با شرایط موجود و حجم ترافیک منطقه طراحی شده‌اند.

وی افزود: در همین راستا طرح تعریض پل خروجی شهر بیستون و بلوار اصلی این شهر به عنوان یک اولویت در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گرفته است که با یک برنامه‌ریزی کارشناسی اجرایی می‌شوند.

مهندس نجفی تصریح کرد: با اجرای این طرح شاهد روان‌سازی ترافیک در مسیر راه کربلا و بزرگراه کرمانشاه _ تهران خواهیم بود و بخشی از گره‌های ترافیکی این محور مهم برطرف می‌شود.

نشست بررسی مشکلات ترافیکی بیستون در راستای تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی و سهولت تردد در یکی از محورهای مهم ارتباطی استان برگزار شد و مسئولان بر تسریع در روند اجرای مصوبات تأکید کردند.

کد مطلب 6747368

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