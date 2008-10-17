  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۳۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تعریض بزرگراه امام علی (ع) کرمانشاه رو به اتمام است

تعریض بزرگراه امام علی (ع) کرمانشاه رو به اتمام است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت عمرانی شهرداری کرمانشاه گفت: تعریض بزرگراه امام علی (ع) کرمانشاه که در دستور کار شهرداری قرار گرفته بود، رو به اتمام است.

بهمن مشتکوب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: عملیات اجرایی باند کندرو و توسعه و تعریض محور امام علی (ع) حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان آناهیتا که در روان سازی تردد و کاهش بار ترافیکی مسیر مذکور تاثیر گذار است با دستور شهردار کرمانشاه پس از مطالعه و بررسی های لازم، عملیات اجرایی آن شروع شد. 

 

وی افزود: در این مسیر دو باند 5/8 متری در هر مسیر و دو رفیوژ سه متری و 20/1 متری در دست اجراست و قبل از فصل بارندگی به اتمام می رسد که امیدواریم با اجرای این طرح به روان سازی تردد و نیز کاهش تصادفات کمک کرده باشیم.

 

مشتکوب تصریح کرد: طول مسیر هر باند دو هزار و400 متر مربع است و در مجموع دومیلیارد و 500میلیون تومان اعتبار جهت اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است. 

 

سرپرست معاونت عمرانی شهرداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: کانالی جهت دفع و هدایت سطحی در هر دو باند و رفیوژ فضای سبز که بین این دو باند قرار گرفته زیبایی خاصی به آن خواهد داد .

 

بزرگراه امام علی (ع) کرمانشاه یکی از محور های پر تردد شهر کرمانشاه محسوب می شود و در ساعات پر تردد حجم ترافیک این محور افزایش می یابد.

کد مطلب 764742

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها