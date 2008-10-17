تعریض بزرگراه امام علی (ع) کرمانشاه رو به اتمام است

بهمن مشتکوب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: عملیات اجرایی باند کندرو و توسعه و تعریض محور امام علی (ع) حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان آناهیتا که در روان سازی تردد و کاهش بار ترافیکی مسیر مذکور تاثیر گذار است با دستور شهردار کرمانشاه پس از مطالعه و بررسی های لازم، عملیات اجرایی آن شروع شد.

وی افزود: در این مسیر دو باند 5/8 متری در هر مسیر و دو رفیوژ سه متری و 20/1 متری در دست اجراست و قبل از فصل بارندگی به اتمام می رسد که امیدواریم با اجرای این طرح به روان سازی تردد و نیز کاهش تصادفات کمک کرده باشیم.

مشتکوب تصریح کرد: طول مسیر هر باند دو هزار و400 متر مربع است و در مجموع دومیلیارد و 500میلیون تومان اعتبار جهت اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است.

سرپرست معاونت عمرانی شهرداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: کانالی جهت دفع و هدایت سطحی در هر دو باند و رفیوژ فضای سبز که بین این دو باند قرار گرفته زیبایی خاصی به آن خواهد داد .

بزرگراه امام علی (ع) کرمانشاه یکی از محور های پر تردد شهر کرمانشاه محسوب می شود و در ساعات پر تردد حجم ترافیک این محور افزایش می یابد.