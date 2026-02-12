نوروزی: قطعی برق ۹ تا ۱۳ ساعته گلستان مردم و تولید را تحت فشار گذاشته

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نوروزی، عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری گلستان خطاب به رئیس‌جمهور با اشاره به وضعیت نامطلوب تأمین برق در استان گلستان اظهار کرد: امروز مردم استان با قطعی‌های ۹ تا ۱۳ ساعته برق مواجه‌اند و این مسئله فشار جدی به بخش خانگی، کشاورزی و تولید وارد کرده است.

وی با بیان اینکه گلایه اصلی متوجه شخص رئیس‌جمهور نیست، افزود: ما از جنابعالی گله‌ای نداریم و همواره برای شما احترام و ارادت قائلیم؛ اما انتظار داریم در جایگاه رئیس قوه اجرایی کشور، دستورات لازم برای حل این مطالبه جدی مردم صادر شود.

نوروزی با اشاره به سابقه حضور رئیس‌جمهور در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی گفت: پزشکیان پنج دوره نماینده مجلس بوده‌ و به سازوکارهای قانونی و ظرفیت‌های مصوبات ملی اشراف کامل دارد. ما از دولت درخواست پول و اعتبار جدید نداریم؛ مطالبه ما صرفاً اصلاح و اجرای مصوبه شورای اقتصاد درباره فاز دوم سیکل ترکیبی نیروگاه علی‌آباد کتول است.

وی اظهارکرد: مصوبه شورای اقتصاد در دولت گذشته اخذ شده و ظرفیت قانونی آن وجود دارد. اکنون تنها نیازمند اصلاح و تأیید نهایی برای ادامه مسیر هستیم.

نماینده علی‌آباد کتول با تأکید بر اینکه اجرای این پروژه بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند، ادامه داد: ما به دنبال استفاده از ظرفیت بانک توسعه اسلامی در جده عربستان هستیم و مسیر تأمین مالی از این محل پیش‌بینی شده است. بنابراین از دولت درخواست اعتبار مستقیم نداریم.

وی یادآور شد: از مجموع پروژه، تنها حدود هشت کیلومتر از برخی زیرساخت‌ها باقی مانده که از دولت هشتم تاکنون بلاتکلیف مانده است. با تکمیل این بخش، امکان بهره‌برداری کامل از فاز دوم نیروگاه فراهم می‌شود.

نوروزی با اشاره به سفر اخیر وزیر نیرو به استان گلستان گفت: هفته گذشته علی‌آبادی، وزیر نیرو، به همراه استاندار گلستان در نخستین سفر رسمی استاندار به علی‌آباد کتول حضور یافتند. در نشست برگزارشده در مجتمع فرهنگی شهرستان، موضوع تکمیل سیکل ترکیبی نیروگاه به‌صورت جدی مطرح شد.

وی افزود: در این نشست، مسئولان مرتبط از جمله نمایندگان نهاد ریاست جمهوری و مدیران استانی حضور داشتند و بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه تأکید شد. همچنین بنیاد مربوطه تاکنون ۱۲ میلیارد تومان برای پیشبرد کار اختصاص داده که نشان‌دهنده عزم جدی برای تکمیل طرح است.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در ادامه با اشاره به موضوع مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ گفت: در دوره گذشته مجلس، گزارش فولاد مبارکه در حضور رئیس‌جمهور و نمایندگان قرائت شد و همان‌جا عرض اشاره داشتم که انتظار داریم صنایع بزرگ به تعهدات اجتماعی خود در قبال مناطق مختلف کشور عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز نیز تأکید ما این است که با فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی، می‌توان پروژه‌های زیربنایی مهم از جمله توسعه نیروگاهی را بدون تحمیل هزینه جدید به بودجه عمومی کشور به سرانجام رساند.

نوروزی با اشاره به پیامدهای تداوم قطعی برق در استان گفت: ادامه این وضعیت علاوه بر نارضایتی عمومی، به بخش تولید و اشتغال آسیب می‌زند. تکمیل فاز دوم سیکل ترکیبی نیروگاه علی‌آباد کتول می‌تواند نقش مهمی در پایداری شبکه برق استان و حتی شمال کشور ایفا کند.

وی تأکید کرد: از رئیس‌جمهور تقاضا داریم با صدور دستور لازم برای اصلاح مصوبه شورای اقتصاد، مسیر اجرای این پروژه را هموار کنند تا شاهد رفع بخشی از مشکلات زیرساختی استان گلستان باشیم.