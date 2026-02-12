پیام تبریک وزیر خارجه اندونزی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام وزیر امور خارجه اندونزی آمده است:
همزمان با این مناسبت، ما همچنین هفتاد و ششمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان اندونزی و ایران را گرامی میداریم. طی دهههای گذشته، دو کشور ما بنیانی از پیوندهای تاریخی، همبستگی پایدار و آرمانهای مشترک را در طیف گستردهای از حوزهها و مسائل پرورش دادهاند.
در همین راستا، اینجانب برای مشارکت مبتنی بر اعتماد میان دو کشورمان ارزش فراوان قائلم و بار دیگر بر تعهد راسخ اندونزی برای همکاری هرچه نزدیکتر با دولت ایران، به منظور تعمیق بیشتر همکاریهای دوجانبه و در جهت منافع پایدار دو ملت، تأکید مینمایم.
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