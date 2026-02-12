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۲۳ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۴۹

پیام تبریک وزیر خارجه اندونزی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

پیام تبریک وزیر خارجه اندونزی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

سوگی‌ یونو وزیر امورخارجه جمهوری اندونزی در پیامی خطاب به سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به همتای ایرانی و دولت و مردم ایران تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام وزیر امور خارجه اندونزی آمده است:

همزمان با این مناسبت، ما همچنین هفتاد و ششمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان اندونزی و ایران را گرامی می‌داریم. طی دهه‌های گذشته، دو کشور ما بنیانی از پیوندهای تاریخی، همبستگی پایدار و آرمان‌های مشترک را در طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها و مسائل پرورش داده‌اند.

در همین راستا، اینجانب برای مشارکت مبتنی بر اعتماد میان دو کشورمان ارزش فراوان قائلم و بار دیگر بر تعهد راسخ اندونزی برای همکاری هرچه نزدیک‌تر با دولت ایران، به منظور تعمیق بیشتر همکاری‌های دوجانبه و در جهت منافع پایدار دو ملت، تأکید می‌نمایم.

کد مطلب 6747476

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