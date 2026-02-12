هشدار ورود سامانه بارشی جدید برف و باران شدید در ۲۰ استان از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشداری نسبت به فعالیت سامانه جوی جدید اعلام کرد: از روز جمعه (۲۴ بهمن) تا روز دوشنبه (۲۷ بهمن)، بارش باران و برف، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، کولاک برف، مهگرفتگی و احتمال وقوع بهمن در مناطق کوهستانی بخش وسیعی از استانها را تحت تأثیر قرار میدهد.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، برای روز جمعه بارش باران و برف، وزش باد شدید موقت، در نواحی مرتفع کولاک برف، پدیده مه و در مناطق گرمسیر رعد و برق پیشبینی شده و در نواحی برفگیر کوهستانی احتمال وقوع بهمن وجود دارد. این شرایط جوی در استانهای آذربایجان غربی و غرب کردستان مورد انتظار است.
این سامانه روز شنبه (۲۵ بهمن) در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب و جنوب اصفهان، لرستان، مرکزی، همدان، زنجان و قزوین را دربر میگیرد. همچنین ارتفاعات استانهای البرز، تهران، گیلان و مازندران نیز تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.
طبق پیشبینی انجامشده، روز یکشنبه (۲۶ بهمن) نیز استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، مرکزی، قم، تهران، سمنان، خراسان جنوبی، شمال استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان و همچنین شمال و شرق اصفهان با بارش و ناپایداریهای جوی مواجه میشوند.
این وضعیت روز دوشنبه در استانهای گلستان، شرق مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، نیمه شرقی خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، شرق و ارتفاعات مرکزی کرمان تداوم خواهد داشت.
سازمان هواشناسی اعلام کرده است که از جمله اثرات این مخاطره جوی میتوان به اختلال در ترددهای شهری و بینشهری، لغزندگی جادهها و کندی حرکت خودروها بهویژه در گردنههای کوهستانی به دلیل بارش برف و یخزدگی، احتمال بالا آمدن آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر، مهگرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی اشاره کرد. همچنین احتمال قطعی برق بهویژه در روستاهای مناطق کوهستانی، کولاک برف در مناطق برفگیر و خطر سقوط بهمن در ارتفاعات وجود دارد.
در همین راستا، سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از سفرهای غیرضروری خودداری کنند، در صورت ضرورت سفر با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و فاصله طولی را رعایت کنند، خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی و سوخت کافی مجهز کنند و از توقف یا عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها بپرهیزند.
همچنین خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی، آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداریها برای برفروبی و رفع آبگرفتگی معابر و آمادهباش دستگاههای اجرایی از دیگر توصیههای این سازمان در مواجهه با این سامانه جوی اعلام شده است.
نظر شما