تصمیم ابومازن برای تعلیق مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،این نخستین بار است که ابومازن پس از برگزاری کنفرانس به اصطلاح صلح آناپولیس در نوامبر سال 2007 میلادی، مذاکرات صلح با اسرائیل را متوقف می کند.

علاوه براین دفتر ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه ای، امروز را عزای عمومی اعلام کرد.

لازم به ذکر است شمار شهدای فلسطینی ناشی از حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به نوارغزه به 61 نفر رسیده است.

از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شب گذشته نشست فوق العاده خود را برای بررسی اوضاع نوارغزه آغاز کرد.

این نشست به دعوت رسمی ابومازن برگزار می شود.در این نشست لیبی تنها کشور عربی حاضر در شورای امنیت پیش نویسی را به این شورا ارائه داده است.

این پیش نویس کشتار مردم بی گناه فلسطین را به شدت محکوم می کند.این پیش نویس همچنین خواستار توقف فوری خشونتها از جمله حملات موشکی مبارزان فلسطینی شده است.

در این پیش نویس علاوه براین از اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر خواسته شده است به قوانین حقوق بشر در اراضی فلسطین احترام بگذارد.

به عقیده بسیاری از دیپلماتها این پیش نویس با وتوی آمریکا روبرو خواهد شد.

به گزارش مهر، پیش از این نیز شورای امنیت نشستهایی را درباره اوضاع نوارغزه برگزار کرده بود، اما این شورا به دلیل کارشکنیهای آمریکا نتوانست پیش نویسی را تصویب کند که در آن جنایتهای رژیم اسرائیل در نوارغزه محکوم شود.