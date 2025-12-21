ویتکاف: گفتگوهای صلح اوکراین سازنده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره مباشر، «استیو ویتکوف»، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که مذاکرات میان هیأت اوکراینی و شرکای آمریکایی و اروپایی در فلوریدا سازنده بود.
وی افزود: این گفتوگوها طی سه روز برگزار شده و تمرکز ویژهای بر بررسی جدولهای زمانی و ترتیب گامهای بعدی برای هرگونه توافق احتمالی درباره بحران اوکراین داشته است.
ویتکاف با تأکید بر اینکه صلح در اوکراین نباید صرفاً به توقف درگیریها محدود شود، افزود: هر توافقی باید زمینهساز ثبات بلندمدت و آیندهای پایدار برای این کشور باشد.
فرستاده ویژه ترامپ تصریح کرد که اوکراین همچنان تعهد کامل خود را به تلاش برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار حفظ کرده و این موضوع یکی از محورهای اصلی گفتوگوها با شرکای غربی بوده است.
ویتکوف گزارش داد که مذاکرات با نمایندگان کییف شامل «تدوین یک طرح ۲۰ مادهای، هماهنگی مواضع در چارچوب ضمانتهای امنیتی چندجانبه، هماهنگی مواضع در چارچوب ضمانتهای امنیتی آمریکا برای اوکراین و تدوین بیشتر طرحی برای توسعه و رفاه اقتصادی» بوده است.
در ماههای اخیر، همزمان با تداوم جنگ در اوکراین و فرسایشی شدن درگیریها، تلاشهای دیپلماتیک آمریکا و متحدان اروپایی برای مدیریت بحران و ترسیم چارچوبی برای توافق احتمالی افزایش یافته است.
واشنگتن در حالی بر ضرورت صلح پایدار تأکید میکند که اختلافنظرها درباره زمانبندی، تضمینهای امنیتی و آینده سیاسی اوکراین همچنان از چالشهای اصلی مسیر مذاکرات بهشمار میرود.
نظر شما