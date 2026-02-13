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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

سپاهانی‌ها و استقلالی‌ها در جمع برترین و بدترین های آسیا + عکس

سپاهانی‌ها و استقلالی‌ها در جمع برترین و بدترین های آسیا + عکس

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا آمارهای ثبت شده در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ را اعلام کرد که بازیکنان سپاهان توانسته اند عملکرد خوبی را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ به پایان رسید و تیم استقلال ایران با نتیجه یک بر صفر مقابل الحسین اردن شکست خورد و تیم سپاهان هم مقابل الاهلی قطر به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد.

دو تیم استقلال و سپاهان برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی به ترتیب باید طی روزهای سه شنبه ۲۸ بهمن و چهارشنبه ۲۹ بهمن رو در روی حریفان خود قرار گیرند.

در همین حال سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا برترین های هر بخش تا اینجای مسابقات را اعلام کرد.

* احسان حاج صفی و ریکاردو آلوز دو بازیکن تیم سپاهان به ترتیب با ۱۶ و ۱۴ شانس ایجاد گل برای هم تیمی های خود در این بخش جز برترین ها هستند.

سپاهانی‌ها و استقلالی‌ها در جمع برترین و بدترین های آسیا + عکس

* همچنین تا اینجای مسابقات ریکاردو آلوز ۲۹ بار توپ را در جریان بازی به سمت دروازه حریفان سپاهان ارسال کرده است و در این بخش جز برترین ها قرار دارد.

سپاهانی‌ها و استقلالی‌ها در جمع برترین و بدترین های آسیا + عکس

* سیدحسین حسینی با ثبت ۲ کلین شیت در بین برترین دروازه بان های لیگ قهرمانان آسیا ۲ از تیم سپاهان قرار دارد.

سپاهانی‌ها و استقلالی‌ها در جمع برترین و بدترین های آسیا + عکس

* در بین دروازه بان هایی که بیشترین گل خورده را در این مسابقات داشته اند نام آنتونیو آدان دروازه بان اسپانیایی استقلال به چشم می خورد.

سپاهانی‌ها و استقلالی‌ها در جمع برترین و بدترین های آسیا + عکس

* همچنین تیم استقلال هم با ۱۱ گل خورده در بین تیم های با بیشترین گل خورده قرار دارد.

سپاهانی‌ها و استقلالی‌ها در جمع برترین و بدترین های آسیا + عکس

* بازیکنان سپاهان در این دوره مسابقات و تاکنون در جریان بازی ها ۸۵ درصد پاس هایی که به یکدیگر ارسال کرده اند صحیح بوده و تیم سپاهان از این حیث در بین برترین ها قرار دارد.

سپاهانی‌ها و استقلالی‌ها در جمع برترین و بدترین های آسیا + عکس

کد مطلب 6747635
بهنام روان پاک

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