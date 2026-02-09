هوای شوش در وضعیت قرمز؛ ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفیت هوا امروز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه در شوش به عدد ۱۵۶ AQI رسید که نشان‌دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها است.

همچنین شهرهای کارون با ۱۴۱، هویزه ۱۳۷، گتوند و شوشتر ۱۳۵، ملاثانی ۱۳۲، خرمشهر ۱۲۷، اهواز ۱۲۴، دزفول ۱۱۸، شادگان ۱۱۶، بندر ماهشهر و اندیمشک ۱۱۲، آبادان ۱۰۵ و آغاجاری ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

بر اساس این گزارش، شهرهای امیدیه، اندیکا، ایذه، باغ‌ملک، بهبهان، رامهرمز، لالی، مسجدسلیمان و هفتکل در وضعیت قابل قبول قرار گرفته‌اند و دهدز تنها شهر استان خوزستان است که هوای پاک را تجربه می‌کند.