به گزارش خبرنر مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در خطبههای نماز جمعه خارگ با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این حضور را «نمایانگر اقتدار ایران اسلامی و شکست محاسبات دشمنان» عنوان کرد.
وی همچنین از قدردانی رهبر معظم انقلاب نسبت به مردم یاد کرد و گفت: ملت ایران نیز به دلیل «هدایتهای حکیمانه» ایشان قدردان هستند.
امام جمعه خارگ با بیان اینکه حضور میلیونی مردم در سالگرد پیروزی انقلاب نشان داد ایران قویتر از همیشه است، دیدار اخیر دو مقام آمریکایی را نمایشی کماثر توصیف کرد و حضور مردم در راهپیمایی را تأیید اخراج آمریکا از منطقه دانست.
وی راهبرد سهگانه دشمنان را آشوب، تهدید نظامی و مذاکره عنوان کرد و افزود: شکست پروژههای آشوب و فشار نظامی موجب شده گزینه مذاکره مطرح شود، اما این مذاکرات بخشی از همان نقشه کلی است.
وی تأکید کرد: تا زمانی که هدف طرف مقابل تضعیف توان دفاعی و منطقهای ایران باشد، مذاکره معناداری شکل نخواهد گرفت.
حجتالاسلام کارگر با اشاره به همافزایی دیپلماسی و میدان، آن را عامل قدرتآفرینی دانست و بر ضرورت حفظ اتحاد ملی بهعنوان مهمترین مؤلفه قدرت تأکید کرد.
وی همچنین هشت روایت جعلی دشمن شامل القای جدایی مردم از نظام، یأسآفرینی، بزک دوران پهلوی، روایت «زن، زندگی، آزادی»، بیفایدهبودن مقاومت، هراسافکنی از جنگ، تفرقه قومی و روایت فساد مسئولان را برشمرد.
امام جمعه خارگ با توصیه به رعایت تقوا، محبت حقیقی را در گرو اطاعت دانست و با اشاره به روایات پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) گفت: انسان باید ببیند دل به چه چیزی بسته است، زیرا محبت بدون معرفت شکل نمیگیرد.
وی با توجه به روزهای پایانی ماه شعبان، مؤمنان را به ذکر، دعا، استغفار و تلاوت قرآن برای آمادگی ورود به ماه رمضان فراخواند و با نقل توصیه امام رضا(ع) بر توبه و خالصسازی دل تأکید کرد.
نظر شما