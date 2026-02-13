برگزاری دوره آموزش مداحی بانوان در رودان

فاطمه سالاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رودان و با حضور استاد هرمزی برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این دوره در سطح مقدماتی طراحی شده است، افزود: نخستین جلسه این دوره برگزار شده و کلاسها تا ۲۶ بهمنماه ادامه خواهد داشت.
سالاری هدف از برگزاری این دوره را ارتقای سطح مهارتی و مقتلشناسی بانوان علاقهمند به حوزه مداحی و تقویت بنیه فرهنگی و مذهبی جلسات بانوان عنوان کرد و گفت: آموزش صحیح اصول مداحی، آشنایی با فن بیان و لحن، انتخاب اشعار مناسب و شیوه صحیح برگزاری مجالس مذهبی از جمله محورهای اصلی این دوره آموزشی است.
نائب رئیس کانون مداحان و شورای هیئات مذهبی بانوان شهرستان رودان با تأکید بر نقش اثرگذار بانوان در ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) تصریح کرد: از اهداف مهم این دوره، شناسایی و ساماندهی مداحان بانوان برای اعزام به جلسات ویژه بانوان، هیأتهای مذهبی و روضههای خانگی است تا این برنامهها با کیفیت مطلوبتر و محتوای غنیتری برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورت استقبال شرکتکنندگان، این دوره بهصورت ماهانه تا پایان سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد تا زمینه تربیت و معرفی مداحان توانمند در سطح شهرستان فراهم شود.
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