برگزاری دوره آموزش مداحی بانوان در رودان

فاطمه سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان رودان و با حضور استاد هرمزی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این دوره در سطح مقدماتی طراحی شده است، افزود: نخستین جلسه این دوره برگزار شده و کلاس‌ها تا ۲۶ بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

سالاری هدف از برگزاری این دوره را ارتقای سطح مهارتی و مقتل‌شناسی بانوان علاقه‌مند به حوزه مداحی و تقویت بنیه فرهنگی و مذهبی جلسات بانوان عنوان کرد و گفت: آموزش صحیح اصول مداحی، آشنایی با فن بیان و لحن، انتخاب اشعار مناسب و شیوه صحیح برگزاری مجالس مذهبی از جمله محورهای اصلی این دوره آموزشی است.

نائب رئیس کانون مداحان و شورای هیئات مذهبی بانوان شهرستان رودان با تأکید بر نقش اثرگذار بانوان در ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) تصریح کرد: از اهداف مهم این دوره، شناسایی و ساماندهی مداحان بانوان برای اعزام به جلسات ویژه بانوان، هیأت‌های مذهبی و روضه‌های خانگی است تا این برنامه‌ها با کیفیت مطلوب‌تر و محتوای غنی‌تری برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت استقبال شرکت‌کنندگان، این دوره به‌صورت ماهانه تا پایان سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد تا زمینه تربیت و معرفی مداحان توانمند در سطح شهرستان فراهم شود.