امام‌ جمعه ریگان: راهپیمایی ۲۲ بهمن معادلات دشمن را بر هم زد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالقاسم عباسزاده، در خطبههای این هفته نمازجمعه شهرستان ریگان با اشاره به راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در سراسر کشور گفت: مردم شهرستانهای ریگان و گنبکی نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال حضور پرشور و بینظیری داشتند که جای تقدیر دارد.
وی با بیان اینکه دشمن چشم دیدن این حضور حماسی مردم را ندارد و به دنبال سانسورکردن این حماسه باشکوه است، افزود: دشمن از عظمت و دستاوردهای جمهوری اسلامی درمانده است.
امامجمعه ریگان با بیان اینکه این اجتماع اخیر معادلات دشمن را برهم زد و این اتحاد مقدس مردم باید حفظ شود، خاطرنشان کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمن را ناامید کرد.
خطب جمعه ریگان ،با اشاره به اینکه هدف دشمن نه تنها جمهوری اسلامی؛ بلکه به دنبال نابودی ایران است، عنوان کرد: پیام راهپیمایی اخیر این بود ملت ایران باوجود همه دشواریها و مشکلات، از آرمانهای انقلاب عقبنشینی نکردند.
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