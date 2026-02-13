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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

مهدوی: تقویت مساجد و تقوا، جامعه را در برابر فتنه‌ها مصون می‌کند

مهدوی: تقویت مساجد و تقوا، جامعه را در برابر فتنه‌ها مصون می‌کند

اصفهان - امام جمعه موقت اصفهان گفت:تقویت مساجد و تقوا، جامعه را در برابر فتنه‌ها مصون می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان که در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: اگر بنا داریم به سنت و سیره پیامبر اکرم(ص) عمل کنیم، باید هم بر معنویت و اعمال صالح فردی خود بیفزاییم و هم مواسات و همدلی با دیگران را در دستور کار قرار دهیم. پیامبر اکرم(ص) در این ماه با روزه‌داری، شب‌زنده‌داری، رکوع و سجود طولانی و نهایت فروتنی در برابر خداوند، الگوی بندگی بودند و در کنار آن، رسیدگی به امور مردم را با اهتمام ویژه دنبال می‌کردند.

وی با تأکید بر نقش اجتماعی مساجد افزود: لازم است مساجد از هم‌اکنون برای برگزاری افطاری‌های ساده اما مستمر برنامه‌ریزی کنند. پذیرایی مختصر و به دور از تجمل، ضمن حفظ حرمت مسجد، زمینه مشارکت عمومی در ثواب اطعام و مواسات را فراهم می‌کند. به‌ویژه با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز، ضرورت توجه و کمک به مستضعفان بیش از گذشته احساس می‌شود.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به دهه پایانی ماه شعبان به‌عنوان دهه تکریم و تعظیم مساجد گفت: مساجد تنها محل آموزش معارف دینی نیستند، بلکه پایگاه حل اختلافات اجتماعی، ارائه خدمات عمومی، فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی و تقویت نشاط معنوی جامعه به شمار می‌روند. به تعبیر امام راحل(ره)، مساجد سنگر هستند و برای مقابله با شیطان نفس و دشمنان بیرونی، باید این سنگرها را هرچه بیشتر تقویت کرد.

آیت الله مهدوی با استناد به روایتی از حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)درباره روزهای پایانی ماه شعبان بیان کرد: در این روزهای باقی‌مانده باید با استغفار، تلاوت قرآن، توبه و ادای حقوق مردم خود را برای ورود خالصانه به ماه مبارک رمضان آماده کنیم؛ به‌گونه‌ای که حقی از کسی بر عهده ما نباشد و کینه‌ای در دل‌ها باقی نماند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این روایت، روزه گرفتن سه روز پایانی ماه شعبان و متصل کردن آن به روزه ماه رمضان پاداش فراوانی دارد و فرصتی ارزشمند برای جبران کوتاهی‌های گذشته انسان به شمار می‌رود.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم گفت: قرآن سه مرحله «تقوا، تذکر و بصیرت» را مسیر مصونیت انسان در برابر تهاجم شیاطین معرفی می‌کند. افراد باتقوا در برابر وسوسه‌ها دچار لغزش نمی‌شوند، اهل تذکر هستند و در نهایت به بصیرت می‌رسند؛ اما کسانی که از بصیرت محروم‌اند، معمولاً گرفتار غفلت می‌شوند و ریشه این غفلت نیز در ضعف تقوا نهفته است.

وی با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر تصریح کرد: بخش قابل توجهی از عوامل این ناآرامی‌ها یا با شبکه‌های خارجی در ارتباط بوده‌اند یا تحت تأثیر هیجانات و فضاسازی رسانه‌های بیگانه فریب خورده‌اند.

آیت‌الله مهدوی، تقویت تربیت دینی و افزایش حضور مردم در مساجد را مهم‌ترین راهکار پیشگیری از چنین آسیب‌هایی دانست و بر ضرورت توجه جدی به این مسئله تأکید کرد.

امام جمعه موقت اصفهان با قدردانی از حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: ملت ایران با این حضور آگاهانه، بار دیگر کشور را سربلند کردند و بر اقتدار جمهوری اسلامی افزودند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از این راهپیمایی افزود: رهبر معظم انقلاب این حضور را کاری بزرگ و عامل افزایش عزت و اقتدار کشور دانستند. حفظ انسجام و اتحاد ملی یک وظیفه همگانی است و همه اقشار جامعه باید برای تقویت و صیانت از این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.

آیت‌الله مهدوی با انتقاد از برخی اقدامات که موجب ایجاد دوقطبی در جامعه می‌شود، اظهار کرد: در شرایطی که بخشی از مطالبات اقتصادی مردم همچنان پابرجاست و خانواده‌های شهدا و جان‌باختگان داغدار هستند، طرح موضوعات حاشیه‌ای مانند ارسال پیامک‌های گسترده درباره موتورسواری بانوان اقدامی غیرعاقلانه و مغایر با مصالح انسجام ملی است.

وی از مسئولان و نهادهای ذی‌ربط خواست با شناسایی عوامل و پشتیبانان این اقدامات تفرقه‌افکنانه برخورد قانونی صورت گیرد و اجازه داده نشود وحدت جامعه دچار خدشه شود.

امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امیدی به نتایج مذاکرات وجود ندارد، گفت: دشمنان جمهوری اسلامی در مسیر فشار و تحریم هیچ‌گونه تردیدی ندارند و هدف اصلی آنان تضعیف و براندازی نظام است؛ تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که همزمان با طرح موضوع مذاکره، تحریم‌های جدید نیز اعمال شده است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم تصریح کرد: دشمنان تا زمانی که ملت ایران از اصول و ارزش‌های خود دست نکشند، از دشمنی دست برنمی‌دارند. از این رو، ایستادگی مردم و حضور مستمر آنان در صحنه‌های مختلف از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن، روز قدس و نمازهای جمعه، نقشه‌های دشمنان را خنثی می‌کند.

آیت‌الله مهدوی ابراز کرد: ملت ایران طعم عزت، پیشرفت و استقلال را چشیده است و هرگز از این مسیر الهی و انقلابی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

کد مطلب 6747862

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