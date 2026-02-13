به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید ابوالحسن مهدوی در خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان که در مصلی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: اگر بنا داریم به سنت و سیره پیامبر اکرم(ص) عمل کنیم، باید هم بر معنویت و اعمال صالح فردی خود بیفزاییم و هم مواسات و همدلی با دیگران را در دستور کار قرار دهیم. پیامبر اکرم(ص) در این ماه با روزهداری، شبزندهداری، رکوع و سجود طولانی و نهایت فروتنی در برابر خداوند، الگوی بندگی بودند و در کنار آن، رسیدگی به امور مردم را با اهتمام ویژه دنبال میکردند.
وی با تأکید بر نقش اجتماعی مساجد افزود: لازم است مساجد از هماکنون برای برگزاری افطاریهای ساده اما مستمر برنامهریزی کنند. پذیرایی مختصر و به دور از تجمل، ضمن حفظ حرمت مسجد، زمینه مشارکت عمومی در ثواب اطعام و مواسات را فراهم میکند. بهویژه با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز، ضرورت توجه و کمک به مستضعفان بیش از گذشته احساس میشود.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به دهه پایانی ماه شعبان بهعنوان دهه تکریم و تعظیم مساجد گفت: مساجد تنها محل آموزش معارف دینی نیستند، بلکه پایگاه حل اختلافات اجتماعی، ارائه خدمات عمومی، فعالیتهای فرهنگی و سیاسی و تقویت نشاط معنوی جامعه به شمار میروند. به تعبیر امام راحل(ره)، مساجد سنگر هستند و برای مقابله با شیطان نفس و دشمنان بیرونی، باید این سنگرها را هرچه بیشتر تقویت کرد.
آیت الله مهدوی با استناد به روایتی از حضرت علی بن موسیالرضا(ع)درباره روزهای پایانی ماه شعبان بیان کرد: در این روزهای باقیمانده باید با استغفار، تلاوت قرآن، توبه و ادای حقوق مردم خود را برای ورود خالصانه به ماه مبارک رمضان آماده کنیم؛ بهگونهای که حقی از کسی بر عهده ما نباشد و کینهای در دلها باقی نماند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این روایت، روزه گرفتن سه روز پایانی ماه شعبان و متصل کردن آن به روزه ماه رمضان پاداش فراوانی دارد و فرصتی ارزشمند برای جبران کوتاهیهای گذشته انسان به شمار میرود.
امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به آموزههای قرآن کریم گفت: قرآن سه مرحله «تقوا، تذکر و بصیرت» را مسیر مصونیت انسان در برابر تهاجم شیاطین معرفی میکند. افراد باتقوا در برابر وسوسهها دچار لغزش نمیشوند، اهل تذکر هستند و در نهایت به بصیرت میرسند؛ اما کسانی که از بصیرت محروماند، معمولاً گرفتار غفلت میشوند و ریشه این غفلت نیز در ضعف تقوا نهفته است.
وی با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر تصریح کرد: بخش قابل توجهی از عوامل این ناآرامیها یا با شبکههای خارجی در ارتباط بودهاند یا تحت تأثیر هیجانات و فضاسازی رسانههای بیگانه فریب خوردهاند.
آیتالله مهدوی، تقویت تربیت دینی و افزایش حضور مردم در مساجد را مهمترین راهکار پیشگیری از چنین آسیبهایی دانست و بر ضرورت توجه جدی به این مسئله تأکید کرد.
امام جمعه موقت اصفهان با قدردانی از حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: ملت ایران با این حضور آگاهانه، بار دیگر کشور را سربلند کردند و بر اقتدار جمهوری اسلامی افزودند.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از این راهپیمایی افزود: رهبر معظم انقلاب این حضور را کاری بزرگ و عامل افزایش عزت و اقتدار کشور دانستند. حفظ انسجام و اتحاد ملی یک وظیفه همگانی است و همه اقشار جامعه باید برای تقویت و صیانت از این سرمایه ارزشمند تلاش کنند.
آیتالله مهدوی با انتقاد از برخی اقدامات که موجب ایجاد دوقطبی در جامعه میشود، اظهار کرد: در شرایطی که بخشی از مطالبات اقتصادی مردم همچنان پابرجاست و خانوادههای شهدا و جانباختگان داغدار هستند، طرح موضوعات حاشیهای مانند ارسال پیامکهای گسترده درباره موتورسواری بانوان اقدامی غیرعاقلانه و مغایر با مصالح انسجام ملی است.
وی از مسئولان و نهادهای ذیربط خواست با شناسایی عوامل و پشتیبانان این اقدامات تفرقهافکنانه برخورد قانونی صورت گیرد و اجازه داده نشود وحدت جامعه دچار خدشه شود.
امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امیدی به نتایج مذاکرات وجود ندارد، گفت: دشمنان جمهوری اسلامی در مسیر فشار و تحریم هیچگونه تردیدی ندارند و هدف اصلی آنان تضعیف و براندازی نظام است؛ تجربه سالهای گذشته نشان داده است که همزمان با طرح موضوع مذاکره، تحریمهای جدید نیز اعمال شده است.
وی با استناد به آیات قرآن کریم تصریح کرد: دشمنان تا زمانی که ملت ایران از اصول و ارزشهای خود دست نکشند، از دشمنی دست برنمیدارند. از این رو، ایستادگی مردم و حضور مستمر آنان در صحنههای مختلف از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن، روز قدس و نمازهای جمعه، نقشههای دشمنان را خنثی میکند.
آیتالله مهدوی ابراز کرد: ملت ایران طعم عزت، پیشرفت و استقلال را چشیده است و هرگز از این مسیر الهی و انقلابی عقبنشینی نخواهد کرد.
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