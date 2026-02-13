به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بهروز شمسی فر در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با تبریک و تسلیت شهادت سرگرد شهید «آقایی»، خطاب به تبهکاران و سارقان و متخلفان، اظهار داشت: نیروی مقتدر انتظامی، با شجاعت، ایمان و توکل به خدا و بر اساس ضوابط قانونی با این تبهکاران با شدت برخورد خواهد کرد.
حضور حماسی مردم در ۲۲ بهمن دنیا را متحیر و دشمنان را مأیوس کرد
وی در ادامه سخنان خود با تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: مردم حماسه آفریدند و دشمن را مانند ۴۷ سال گذشته مأیوس کردند، قلب جانشین امام عصر (عج)، مقام معظم رهبری را شاد کردند، مردم حضوری بینظیر و حماسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال داشتند.
امامجمعه موقت خرمآباد، گفت: این حضور دنیا را متحیر و دشمنان را مأیوس کرد، مردم به وطنفروشان ثابت کردند که این مردم پای دینشان ایستادهاند، این مردم عاشق قرآن هستند، مسلمان هستند، اینها ملت ایران هستند، چرا بعضیها خودشان را به خواب زدهاند؟ تعدادی در خیابانها به مقدسات اهانت میکنند، امنیت جامعه را به هم میزنند، بعد دشمنان چه در داخل و خارج میگویند اینها مردم هستند، از خواب بیدار شوید، اینها ملت ایران هستند.
حجتالاسلام شمسی فر، گفت: مردم در این راهپیمایی هوشیاری، بصیرت و آگاهی خود را به دنیا نشان دادند، قدرت اول ما ایمان و توکل به خدا و این مردم مسلمان حاضردرصحنه هستند.
افراد متعهد و متخصص برای شوراها انتخاب شوند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراها، عنوان کرد: اداره شهر و رفع مشکلات شهر کار سختی است، تخصص و تعهد میخواهد، باید کسانی را انتخاب کنیم که خداترس، مؤمن، متعهد و متخصص در امور شهری باشند. تا مشکلات را حل کنند و جای اختلاس و پارتیبازی و... دیگر در مدیریت شهری و شوراها نباشد.
امامجمعه موقت خرمآباد، افزود: در این راستا هم حضور ما در این انتخابات مهم است و هم انتخابمان مهم است.
حجتالاسلام شمسی فر، تأکید کرد: عمران و آبادی شهر ما به این انتخاب و حضور بستگی دارد، یک انتخاب خوب مشکلات را حل میکند. از مسئولان و هیئتهای اجرایی و نظارت درخواست داریم که در تأیید صلاحیتها دقت کنند و هر کسی را در عرصه انتخابات نیاورند.
سیلی ملت ایران بر صورت دشمنان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تذکر به دشمنان ایران اسلامی، رژیم صهیونیستی، ترامپ و...، گفت: اگر چشم دیدن دارید که این حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن را ببینید، اگر گوشی برای شنیدن دارید که بشنوید این فریاد ملت را، اگر اهل عبرتگرفتن هستید عبرت بگیرید از جنگ ۱۲ روزه و فتنه اخیر و حضور در ۲۲ دی و ۲۲ بهمن. از خواب بیدار شوید.
امامجمعه موقت خرمآباد، گفت: اگر دشمنان باز به حماقتهای خود ادامه بدهند و کوچکترین حرکت و غلطی بخواهد نسبت به این ملت شجاع، باایمان، مقتدر و شجاع داشته باشد و ضربهای به منافع این کشور داشته باشد، این ملت با توکل بر خدا، دستگرفتن از مولا و سرور خودشان امام حسین (ع)، امید به عنایت امام عصر (عج) هر کسی و قدرتی که بخواهد در مقابلش بایستد و ضربه بزند، آنچنان با سیلی بر صورت او و با مشت بر دهان او میکوبد که سالیان سال عبرت بگیرد و هرگز به فکر حمله و ضربهزدن به این ملت نباشد.
ملت ایران هر بار هوشیارتر و بیدارتر میشود
حجتالاسلام شمسی فر، ادامه داد: این ملت که در دنیا نظیر ندارد، هر بار که شما دشمنان توطئه میکنید، بیدارتر، هوشیارتر، منسجمتر و آگاهتر میشود و چشم به دهان رهبرش میدوزد، این ملت با این خصوصیات و داشتن رهبری آگاه و شجاع و الهی هرگز شکست نخواهد خورد.
وی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم در دنیا نظیر ندارند، باایمان هستند، خداترس هستند، اعتماد به خدا دارند و شجاع هستند، هر کجا و هر کسی بخواهد به امنیت این ملت ضربه بزند نیروهای مسلح ما جوابشان را مقتدرانه خواهند داد.
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