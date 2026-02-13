دری: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پاسخی قاطع به محاسبات غلط دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه اراک در مصلای بیت‌المقدس، با اشاره به یوم‌الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: مردم ایران با درک و بصیرت بالا در این راهپیمایی باشکوه حضور یافتند و نشان دادند که توطئه‌های دشمنان هیچ خللی در عزم آنان ایجاد نکرده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه افزود: ممکن است در داخل کشور مشکلات و نارضایتی‌هایی وجود داشته باشد که باید با تدبیر مسئولان رفع شود، اما در مقابل دشمنان خارجی، ایستادگی یک وظیفه ملی و دینی است و هیچ‌کس حق ندارد شرف و خاک میهن خود را به دشمنان بفروشد.

وی حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را پاسخی مقتدرانه به محاسبات غلط دشمن دانست و افزود: این پیامی روشن برای دشمنان داخلی و خارجی داشت مبنی بر اینکه ملت ایران همچنان پایبند به ارزش‌های اسلامی و هویت ملی خود ایستاده است.

امام جمعه اراک با دعوت از مردم برای مشارکت پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس تصریح کرد: حضور متحد و گسترده مردم در این راهپیمایی می‌تواند عظمت و اقتدار ملت ایران را به جهانیان نمایش دهد و دشمنان را ناامید کندچرا که شعار اصلی ما سربلندی اسلام و ایران و حفظ استقلال کشور است.

آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود دولت در سال آینده با برنامه‌ریزی دقیق، نسبت به تثبیت کالابرگ‌ها و تأمین امکانات اساسی مردم اقدام کند تا دغدغه معیشت کاهش یابد و آرامش در جامعه تضمین شود.

وی با اشاره به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی مغتنم برای تزکیه نفس و تقویت معنویت دانست و اظهار کرد: رمضان ماه میهمانی خدا و زمانی برای اندیشه، یاد خدا و تقویت پیوندهای اجتماعی و خانوادگی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر جایگاه مساجد، بیان کرد: مساجد سنگر امن اسلام هستند و علاوه بر کارکرد دینی، در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و ملی نیز حائز اهمیت بوده و باید کانون وحدت و همدلی باشند.