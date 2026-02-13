احسان ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴ و ۳۸ دقیقه امروز جمعه زلزلهای به بزرگی ۴.۷ ریشتر در عمق ۱۹ کیلومتری، حوالی عسلویه بوشهر را لرزاند.
وی اضافه کرد: همچنین دقایقی قبلتر نیز زمین لرزه دیگری به بزرگی ۴.۲ ریشتر همین منطقه را لرزانده بود و چندین زمین لرزه بالای سه ریشتری نیز طی امروز عسلویه را لرزانده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر ادامه داد: پسلرزههای دیگری نیز در حال حاضر در این شهرستان در حال وقوع است.
وی خاطرنشان کرد: در پی این حادثه تیم امداد و نجات هلالاحمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستاهای نزدیک کانون زلزله اعزام شدهاند.
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