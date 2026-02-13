  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

تیم‌های هلال احمر به محل زلزله ۴.۷ ریشتری عسلویه اعزام شدند

تیم‌های هلال احمر به محل زلزله ۴.۷ ریشتری عسلویه اعزام شدند

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: در پی وقوع زمین‌لرزه ۴.۷ ریشتری در عسلویه، تیم‌های هلال احمر به محل اعزام شدند.

احسان ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۴ و ۳۸ دقیقه امروز جمعه زلزله‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر در عمق ۱۹ کیلومتری، حوالی عسلویه بوشهر را لرزاند.

وی اضافه کرد: همچنین دقایقی قبل‌تر نیز زمین لرزه دیگری به بزرگی ۴.۲ ریشتر همین منطقه را لرزانده بود و چندین زمین لرزه بالای سه ریشتری نیز طی امروز عسلویه را لرزانده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر ادامه داد: پس‌لرزه‌های دیگری نیز در حال حاضر در این شهرستان در حال وقوع است.

وی خاطرنشان کرد: در پی این حادثه تیم امداد و نجات هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستاهای نزدیک کانون زلزله اعزام شده‌اند.

کد مطلب 6747921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها