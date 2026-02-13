حجت الاسلام زارعی: هدف نهایی روزه رسیدن به تقوا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر اسلام‌آبادغرب، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، با اشاره به قرار گرفتن در روزهای پایانی ماه شعبان و نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: خداوند متعال در آیه «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ… لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» هدف اصلی تشریع روزه را رسیدن به تقوا معرفی کرده و فلسفه روزه‌داری نیز چیزی جز تربیت انسان متقی نیست.

وی با بیان اینکه توشه حقیقی مؤمنان پس از ماه رمضان باید تقوا باشد، افزود: بهترین عمل در این ماه مبارک، به فرموده امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، پرهیز از گناه و دوری از محرمات الهی است. اگر انسان بتواند در طول ماه رمضان از گناه فاصله بگیرد، به بالاترین دستاورد این ماه دست یافته است، چرا که گناه، آبروی انسان را از بین می‌برد و اگر پرده‌ها کنار برود، بسیاری از روابط انسانی دچار فروپاشی می‌شود.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با تأکید بر اینکه تقوا عطیه‌ای الهی است، تصریح کرد: تقوا وابسته به مقام، جایگاه اجتماعی یا عنوان ظاهری افراد نیست و خداوند آن را به هر کسی که شایسته باشد عطا می‌کند.

وی با اشاره به سیره اویس قرنی، گفت: اویس با وجود آنکه شغل ساده‌ای داشت، به واسطه تقوا به مقامی رسید که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله از نور حضور او یاد کردند. این نشان می‌دهد که تقوا می‌تواند انسان را به بالاترین درجات معنوی برساند.

حجت الاسلام زارعی ادامه داد: در ماه مبارک رمضان باید از خداوند بخواهیم که تقوا را نصیب ما کند، همان‌طور که توفیق نماز و عبادت نیز رزق معنوی الهی است و شکر آن واجب است. مهم آن است که اعمال ما هرچند اندک، خالص و ماندگار باشد.

عمل کم اما خالص، برتر از عمل زیاد و آلوده

وی با استناد به فرمایشات امام صادق علیه‌السلام بیان کرد: ارزش عمل به کمیت آن نیست، بلکه به درستی و خلوص آن بستگی دارد. عملی که با منت، ریا یا گناه همراه شود، هرچند زیاد باشد، اثر خود را از دست می‌دهد. صدقه، نماز و دیگر عبادات باید صرفاً برای رضای خدا انجام شود، حتی اگر اندک باشد. عمل کم اما سالم، مانند درختی است که میوه کم اما باکیفیت می‌دهد و از درختی که میوه فراوان اما فاسد دارد، برتر است.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به فلسفه محدودیت‌های انسانی، افزود: خداوند با عواملی مانند بیماری، مرگ و فقر، غرور انسان را مهار کرده تا دچار طغیان نشود. با این حال، انسان با وجود این مهارها نیز گاهی سرکشی می‌کند و هدف نهایی همه این آزمون‌ها، رسیدن انسان به تقواست.

هشدار نسبت به جنگ ترکیبی و ضرورت حفظ وحدت

حجت الاسلام زارعی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در قالب یک جنگ ترکیبی شامل تهدید نظامی، تحریم، عملیات اطلاعاتی، جنگ شناختی و فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنند، اما بسیاری از محاسبات آنان به دلیل شناخت نادرست از ملت ایران با شکست مواجه شده است. حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، معادلات دشمنان را تغییر داد و نشان داد قدرت نرم ملت ایران بسیار تعیین‌کننده است.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر دوقطبی‌سازی، تصریح کرد: هر فرد یا جریانی که آگاهانه یا ناآگاهانه به اختلاف‌افکنی در جامعه دامن بزند، در زمین دشمن بازی می‌کند. ملت ایران بارها ثابت کرده‌اند که با وجود انتقادها، در برابر تهدید خارجی متحد هستند و اجازه تعرض به کشور را نمی‌دهند.

توصیه به کمک مؤمنانه در ماه رمضان

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در پایان با دعوت مردم و مسئولان به همدلی در شرایط اقتصادی موجود، گفت: در آستانه ماه مبارک رمضان، کمک به نیازمندان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. مساجد، هیئت‌امنا و فعالان اجتماعی می‌توانند با شناسایی خانواده‌های نیازمند، یاری‌رسان آنان باشند تا از برکات این ماه بهره‌مند شوند.

وی با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، عزت و سلامتی رهبر معظم انقلاب و دفع شر دشمنان از کشور، ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری صحیح از فرصت ماه مبارک رمضان، جامعه اسلامی به سوی تقوا، آرامش و پیشرفت بیشتر حرکت کند.