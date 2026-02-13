به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی خوبانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته ملارد ضمن قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، حضور مردم را «نماد انسجام ملی در برابر فشارهای خارجی» دانست و گفت: دشمن تصور میکرد با فشار اقتصادی و تحریک نارضایتیها میتواند روحیه ملت ایران را تضعیف کند، اما محاسباتش غلط از آب درآمد.
وی افزود:ایران قوی فقط به موشک و قدرت نظامی نیست؛ ایمان مردم، خانواده سالم، جوانان مؤمن و اقتصاد مقاومتی مؤلفههای اصلی اقتدار ملی هستند و توان دفاعی نیز ستون امنیت کشور است.
امام جمعه ملارد با اشاره به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحولات منطقه تأکید کرد: پیشنهاد مذاکره همزمان با تهدید نظامی و تحریم اقتصادی، راهبردی هماهنگ برای خلع سلاح ایران و محدودسازی قدرت منطقهای کشور است که میتوان آن را «مذاکره تحمیلی» نامید.
خوبانی با هشدار نسبت به «جنگ شناختی و رسانهای» بر ضرورت «جهاد تبیین» در خانه، مدرسه، دانشگاه و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: دشمن تلاش دارد با بزرگنمایی مشکلات و سانسور موفقیتها، جوانان را نسبت به آینده ناامید کند.
وی همچنین درباره تصمیمات اقتصادی اخیر از جمله حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: اگر این سیاستها با برنامهریزی دقیق، نظارت قوی و حمایت از اقشار ضعیف همراه نباشد، فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند و زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم خواهد کرد.
امام جمعه ملارد در پایان تصریح کرد: تا زمانی که انسجام ملی حفظ شود، دشمن قادر به انجام هیچ اقدامی علیه ملت ایران نخواهد بود.
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