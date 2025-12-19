امام جمعه ملارد: میدان جنگ امروز، قلب و ذهن جوانان ماست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوبانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ملارد با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره «آرایش جنگی در برابر تبلیغات دشمن» گفت: میدان جنگ امروز دیگر موشک و تانک نیست، بلکه قلب و ذهن جوانان ما هدف اصلی دشمن است.

وی افزود: دشمن پیش از تصرف خاک، به دنبال تسخیر باورها و کشتن امید در دل ملت ایران است. آرایش جنگی فقط دفاع نیست؛ بلکه تهاجم و حمله به نقاط ضعف دشمن است. وی با ذکر نمونه‌هایی از مشکلات غرب، از جمله فروپاشی بنیاد خانواده و تبعیض نژادی، تاکید کرد که باید با زبان حقیقت و آمار واقعی به بنیان‌های سست غرب حمله کرد.

خوبانی تأکید کرد: هر فرد با گوشی موبایل یک سنگر و هر کسی با نفوذ در خانواده یا محل کار یک افسر جنگ نرم است و بی‌تفاوتی، کمک به دشمن محسوب می‌شود. او همچنین با اشاره به افزایش تعداد معتکفین شهرستان ملارد و حضور پرشور جوانان در مراسم اربعین و شب‌های قدر، ضعف نسل جوان را ناشی از کم‌کاری ما در انتقال جذاب ارزش‌های الهی دانست.

امام جمعه ملارد در ادامه با نزدیک شدن به میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) اظهار داشت: غرب که خود را پیرو مسیح می‌داند، امروز بزرگترین حامی قاتلان کودکان غزه است و اگر حضرت مسیح امروز بود، کنار کودکان یتیم فلسطین می‌ایستاد.

وی با اشاره به تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفت: کارشناسان اسرائیلی اعتراف کرده‌اند که حمله زمینی به لبنان یعنی ورود به جهنمی بدون بازگشت و امروز حزب‌الله صدها برابر قوی‌تر از سال ۲۰۰۶ است.

خوبانی در پایان با استناد به سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا گفت: حضور ناوگان و هم‌پیمانان برای مهار ایران نشان‌دهنده قدرت واقعی کشور است؛ قدرتی که ریشه در ایمان، دانش بومی و مقاومت دارد.