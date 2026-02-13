به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه، با اشاره به خطبه شعبانیه به تبیین مفاهیم «برکت»، «رحمت» و «مغفرت» پرداخت و گفت: برکت به معنای فزونی و افزونی نعمت، رحمت نشانه مهربانی الهی و مغفرت به معنای بخشش و پوشاندن گناهان است؛ مفاهیمی که در آستانه ماه مبارک رمضان باید بیش از پیش مورد توجه مؤمنان قرار گیرد.

وی با اشاره به دو پیام مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش و پس از یوم‌الله ۲۲ بهمن، این روز را «رونمایی از قدرت و عزت ملت ایران» توصیف کرد و افزود: ۲۲ بهمن، روز ابراز وفاداری به انقلاب اسلامی است؛ حضوری که شکوه آن، دشمنان را وادار به عقب‌نشینی می‌کند.

امام جمعه عسلویه با قدردانی از آحاد شرکت‌کنندگان در این حرکت بزرگ ملی، حضور بی‌سابقه مردم در راهپیمایی امسال را شاهکاری بزرگ خواند و تأکید کرد: استقامت، وحدت و انسجام ملی، آگاهی نسبت به مسائل روز، دشمن‌شناسی و رد قاطعانه سلطه‌طلبی بیگانگان، پیام‌های اصلی این حضور باشکوه بود.

وی با یادآوری تأکید رهبر معظم انقلاب بر انسجام و اتحاد مردم به عنوان «قدرت نرم نظام»، از مردم شریف و همیشه همراه عسلویه به صورت ویژه تقدیر کرد و گفت: مردم عسلویه حقیقتاً حماسه آفریدند و جلوه‌ای از بصیرت و همبستگی را به نمایش گذاشتند.

محمدی همچنین از حضور یکپارچه و کم‌نظیر مردم شهرهای عسلویه، نخل تقی، بیدخون، چاه مبارک و روستاهای شهرستان در این مراسم عظیم قدردانی کرد و از تلاش‌های دست‌اندرکاران اجرایی، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان تشکر نمود.

لزوم رسیدگی به مساجد

امام جمعه عسلویه با اشاره به دهه غبارروبی مساجد، بر اهمیت رسیدگی به این بیوت نورانی و الهی تأکید کرد و ماه مبارک رمضان را فرصتی ارزشمند برای خودسازی و تقویت معنویت دانست.

وی از متولیان فرهنگی و عموم مردم خواست با اهتمام به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، به‌ویژه با توجه به شرایط آب‌وهوایی و فصل سفر به شهرستان، مراقبت کنند تا حرمت ماه مبارک رمضان و روزه‌داری حفظ شود.

خطیب جمعه عسلویه همچنین به برگزاری باشکوه دعای ندبه در شهرستان اشاره کرد و خواستار توسعه و استمرار این برنامه معنوی شد و از مردم و دست‌اندرکاران این مراسم تقدیر کرد.

وی از برگزاری رزمایش پدافند شیمیایی با شعار «آموزش، آمادگی، رزمایش برای فردای ایمن» در عسلویه خبر داد و هدف آن را ایجاد آمادگی در میان مسئولان و آموزش‌های لازم برای مدیریت حوادث احتمالی عنوان کرد.

امام جمعه عسلویه ضمن تأکید بر اینکه مردم نگران نباشند، خواستار همکاری شهروندان با متولیان اجرای این رزمایش شد.