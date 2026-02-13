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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

انسجام ملی؛ مهم‌ترین اهرم مقابله با دشمنان

انسجام ملی؛ مهم‌ترین اهرم مقابله با دشمنان

ایرانشهر - امام جمعه ایرانشهر گفت: ملت ایران در برابر تهدیدات خارجی یکپارچه ایستاده و هرگونه خطای دشمن با پاسخ قاطع و گسترده جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر با قدردانی از حضور گسترده و انسجام مثال‌زدنی مردم، این همبستگی ملی را عامل سردرگمی دشمنان دانست و گفت: مردم شریف ایران وظیفه و رسالت خود را به‌خوبی انجام داده‌اند و اکنون انتظار می‌رود مسئولان نیز در قبال این ملت نجیب، وظایف خود را به‌درستی ایفا کنند.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به چالش راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آنچه امروز دشمن را از هرگونه اقدام بازداشته، همین انسجام و وحدت مردم است که معادلات دشمن را به‌هم زده است.

وی بر ضرورت احیای نقش مساجد در حل مسائل اجتماعی تأکید کرد و افزود: مسجد باید پایگاه خدمت به مردم، مشارکت جوانان، و محل رسیدگی به مشکلات محلی باشد و شوراهای فرهنگی و ائمه جماعات نقش کلیدی در رونق‌بخشی به مساجد دارند.

کد مطلب 6747892

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۵
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      پاسخ
      وحدت همیشه بهترین گزینه برای شکست دشمن بوده و هست

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