زورآوند: رگبار و باد شدید در راه است

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، فردا شنبه با گذر موجی ناپایدار در بعضی ساعات شاهد وزش باد نسبتاً شدید، بارندگی و رعدوبرق در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: بررسی نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد بارش‌ها در نیمه شمالی استان از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود و در برخی نقاط احتمال وقوع رگبار تگرگ نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به ماهیت ناپایدار سامانه، شدت بارش‌ها در برخی ساعات به صورت رگباری خواهد بود و همین موضوع می‌تواند در مناطق مستعد، آبگرفتگی موقت معابر یا اختلال در تردد را به همراه داشته باشد.

زورآوند بیان کرد: وزش باد نیز در برخی ساعات نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود و این شرایط به ویژه در نواحی غربی استان ممکن است تا صبح روز یکشنبه سبب غبارآلود شدن نسبی هوا شود.

وی ادامه داد: از ظهر یکشنبه تا اواخر هفته با استقرار شرایط نسبتاً پایدار در جو استان، به استثنای رشد ابر در برخی ساعات و وزش باد، پدیده قابل توجه دیگری برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی به سمت آرامش نسبی پیش خواهد رفت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در خصوص تغییرات دمایی نیز اظهار داشت: دمای هوا که امروز و امشب به طور نسبی افزایش می‌یابد، در روزهای شنبه و یکشنبه روندی کاهشی خواهد داشت و کاهش نسبی دما در بیشتر نقاط استان محسوس خواهد بود.

زورآوند خاطرنشان کرد: با توجه به نوسانات دمایی و فعالیت موج ناپایدار، توصیه می‌شود شهروندان به ویژه کشاورزان، رانندگان و ساکنان مناطق شمالی و غربی استان تمهیدات لازم را مدنظر قرار دهند و اطلاعیه‌های بعدی هواشناسی را دنبال کنند.

وی تأکید کرد: اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه به صورت مستمر وضعیت سامانه‌های جوی را رصد می‌کند و در صورت تغییر در الگوهای پیش‌بینی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.