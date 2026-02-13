اسکندر پاسالار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روز جاری شاهد بروز زمین‌لرزه‌های متعددی در سطح شهرستان عسلویه هستیم که بزرگترین زمین‌لرزه دارای شدت ۴.۷ ریشتر بوده است.

وی اضافه کرد: زمین‌لرزه‌های دیگری به شدت ۴.۲ ریشتر، ۳.۶ ریشتر، ۳.۴ ریشتر، ۳.۴ ریشتر، ۳.۲ ریشتر و ۲.۹ ریشتر طی روز جاری در عسلویه ثبت شده است.

فرماندار عسلویه بیان کرد: این زمین‌لرزه در ادامه فعالیت‌های زمین لرزه‌های چند روز گذشته است که منطقه رخ داده است که شدت برخی از آن‌ها به ۵.۲ و ۴.۸ هم ریشتر نیز بوده است.

وی با بیان اینکه ارزیابی از وضعیت زمین‌لرزه در نقاط مختلف شهرستان در حال انجام است ادامه داد: تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت جانی و مالی از این زمین‌لرزه‌ها دریافت نشده است.

پاسالار افزود: از هفته گذشته تا کنون و پس از وقوع زمین‌لرزه ۵.۲ دهم ریشتر همه دستگاه‌های امدادی، خدماتی و مدیریت بحران شهرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند و پایش مناطق مختلف به‌ویژه نقاط روستایی و حساس در دستور کار قرار دارد.

فرماندار عسلویه با تأکید بر اینکه تاکنون گزارشی از خسارات جانی دریافت نشده است، تصریح کرد: تیم‌های ارزیاب در حال بررسی وضعیت ساختمان‌ها و زیرساخت‌های در شهرستان هستند و بخشداران، شهرداران و دهیاران در صورت مشاهده هرگونه خسارت، اطلاع‌رسانی کنند.