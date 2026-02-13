به گزارش خبرنگار مهر وحید رضایی عصر جمعه پس از تساوی تیمش برابر آلومینیوم اراک گفت: بازی را بسیار خوب آغاز کردیم و در نیمه نخست هم از نظر مالکیت توپ و هم موقعیتسازی عملکرد قابل قبولی داشتیم و کنترل بازی در اختیار ما بود.
وی ادامه داد: در نیمه دوم نیز تیم ما دوندگی و انرژی بیشتری نسبت به حریف داشت و با تمام احترامی که برای تیم خوب آلومینیوم قائلم، بازیکنان جوان ما نمایش بهتری ارائه دادند. موقعیتهای خوبی خلق شد و ضربات نهایی میلاد سورگی و سهیل داریوش میتوانست منجر به گل شود، اما متأسفانه از این فرصتها به بهترین شکل استفاده نکردیم.
رضایی با اشاره به سختی امتیازگیری در شرایط فعلی لیگ تصریح کرد: در این مقطع از مسابقات، گرفتن امتیاز از تیمها بسیار دشوار شده است. با این حال خوشحالم که بازیکنانم با تمام وجود بازی کردند. دستمان کمی خالی بود و چند بازیکن مصدوم داشتیم، اما نفراتی که حتی در پست تخصصی خودشان بازی نمیکردند، با غیرت و فداکاری برای آبروی شمسآذر و شادی هواداران جنگیدند.
سرمربی شمسآذر قزوین درباره کیفیت زمین مسابقه گفت: شرایط زمین بهویژه در بحث سرعت و تعادل بازی به ما کمک نکرد. اگر کیفیت زمین بهتر بود، قطعاً میتوانستیم بازی روانتری ارائه دهیم. امیدوارم در بازیهای آینده توجه بیشتری به نگهداری زمین شود، چراکه میزبانی خوب میتواند امتیاز مهمی برای ما باشد.
وی در ادامه با تمجید از شخصیت تیمی شاگردانش اظهار داشت: تیم ما به یک شخصیت خوب رسیده است؛ هم فوتبال بازی میکند و هم موقعیت میسازد. نمونهاش بازی مقابل استقلال در تهران بود که با وجود ۱۰ نفره شدن، تا دقایق پایانی جنگیدیم و به بازی برگشتیم. این تیم شایسته احترام است.
رضایی در پاسخ به پرسش درباره استفاده از بازیکنان جوان و جابهجایی در پستها خاطرنشان کرد: ما بازیکنان جوان و چندپُسته خوبی داریم که در تمرینات در پستهای مختلف آزمایش میشوند. هدفمان استفاده حداکثری از استعدادهای جوان و آمادهسازی آنها برای آینده فوتبال قزوین است. خوشبختانه پشتوانه بسیار خوبی از بازیکنان ۱۶ تا ۱۹ ساله در اختیار داریم.
وی در پایان گفت: با تکمیلتر شدن تیم در هفتههای آینده و رسیدن بازیکنان جدید به شرایط بدنی مطلوب، قطعاً در استفاده از موقعیتها عملکرد بهتری خواهیم داشت و امیدوارم در دیدارهای بعدی به نتایج کاملتری دست پیدا کنیم.
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