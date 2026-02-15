انجمن اولیا و مربیان؛ ستون اصلی تربیت نسل آینده

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی روسای ادارات انجمن اولیا و مربیان ادارات کل اموزش و پرورش استان‌های کشور صبح امروز برگزار شد.

محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور در این گردهمایی درباره نقش خانواده در نظام آموزشی کشور گفت: برای پیشرفت جامعه، نمی‌توان تنها به مسائل روزمره پرداخت؛ باید تصویر آینده ایران در مدارس امروز شکل بگیرد تا نسلی کنشگر و توانمند داشته باشیم که مسائل خود و جامعه را درک و حل کند.

وی با اشاره به تمرکز رئیس جمهور بر آموزش و پرورش افزود:این تمرکز فرصتی کم‌نظیر برای نظام تعلیم و تربیت است تا بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند و با گسترش فضاهای آموزشی و شناسایی حدود ۷۸۰۰ نقطه دارای مشکل، کیفیت آموزش ارتقا یابد.

حاجی میرزایی درباره جایگاه خانواده توضیح داد: مهم‌ترین مأموریت خانواده پرورش فرزندانی سالم و مسئولیت‌پذیر است و این مسئولیت به لحاظ قانونی و شرعی بر عهده والدین است. با تخصصی شدن امور و توسعه اشتغال، مدرسه دوم شکل گرفت تا نقش خانواده را تکمیل کند، اما نقش اصلی همچنان به عهده خانواده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تعامل خانه و مدرسه گفت: اگر فرایند تربیت بدون مشارکت خانواده‌ها پیش برود، مثل پرنده‌ای با یک بال است که نمی‌تواند پرواز کند. انجمن اولیا و مربیان باید این پیوند را برقرار و آن را سامان‌یافته کند.

وی افزود: مهارت تعامل والدین با فرزندان، استمرار یادگیری و ایجاد زبان مشترک، زمینه‌ساز حفظ صمیمیت، امنیت و انسجام خانواده است. انجمن‌های موفق، والدین را صرف‌نظر از جنسیت، سطح تحصیلات یا وضعیت شغلی در تعامل با مدرسه نگه می‌دارند و این امر به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند.

حاجی میرزایی در پایان خطاب به اعضای انجمن اولیا و مربیان گفت: گسترش ماموریت انجمن‌ها به حوزه‌های عمیق‌تر تربیتی و شناسایی نیازهای واقعی خانواده‌ها و دانش‌آموزان، کلید موفقیت در تربیت نسل آینده است و امیدوارم با توانمندسازی والدین، این اهداف محقق شود.