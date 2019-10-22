مهمترین ماموریت آموزش و پرورش تقویت فرایند یادگیری است

به گزارش خبرنگار مهر؛ محسن حاجی میرزایی در مراسم بزرگداشت و آیین ملی هفته پیوند اولیا و مربیان که صبح امروز در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، گفت: هیچ اتفاق مهمی در آموزش و پرورش رخ نمی دهد مگر در چنین ترکیبی رخ بدهد.

وی ادامه داد: ماموریت های آموزش و پرورش نیازمند همکاری عمیق و گسترده بین اولیا و مربیان است.

وی ادامه داد: دستاوردهای مهم تعلیم و تربیت در پرتو مشارکت خانواده ها محقق می شود. هر چه پیوند محکمتر شود، برکات بیشتری عایدمان می شود و هر چه بیشتر جلوی مخاطراتی که این پیوند را به خطر می اندازد بیاستیم. من به شکلی از پیوند اعتقاد دارم که در همه سطوح تعلیم و ترببت باشد.

وی اظهار کرد: یادگیری فراگیرترین رفتار انسانهاست و با ما انسانها همراه است. تمایزهایی که بین انسان ها و بین جوامع وجود دارد، محصول جریان یادگیری است وهر چه فرایند یادگیری موثر تر باشد جامعه بالاتر می رود. اختلال در جریان یادگیری اختلال در فرایند زندگی است و آثارش به سادگی قابل جبران نیست.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: اگر در جریان یادگیری جمعیتی به ندرت در حیات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی آن جامعه بروز و ظهور می کند. وقتی در دنیای پر شتاب امروز جامعه ای کنش موثر را ندارد یعنی یک اختلالی در جریان یادگیری ایجاد شده است و برای همین مهمترین ماموریت آموزش و پرورش این است این فرایند را تقویت کند.

وی ادامه داد: بچه های ما باید نقش های متنوعی را ایفا کنند و برای ایفای موثر نقش ها نیازمند یادگیری هستند. وقتی فرزندان ما در حال یادگیری هستند و ما یاد نمی گیدیم این دیوار ایجاد می شود و فاصله میان خانواده و بچه ها رخ می دهد و آسیب ها زاده می شود. باید پیوند بچه ها و خانواده ها را قوی کنیم تا مصونیت از آسیب داشته باشیم. مدرسه کانون یادگیری محل و خانواده است.

حاجی میرزایی گفت: مهمترین کارکرد انجمن اولیا و مربیان این است که خانواده و دانش آموزان را برای ایفای نقش های خود در خانه و جامعه آماده کند. در سند تحول بنیادین خانواده همکار آموزش و پرورش نیست و شریک آن است و هر دو مسئولیت داریم. در واقع مسئول تربیت فرزندان خانواده ها هستند و ما کنارشان هستیم.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از والدین در مقام راهبری هستند و بازار عرضه و تقاضا در مدرسه شکل می گیرد. ارتباط والدین و مدرسه، ارتباط در حد یک پرسش و پاسخ معمولی نیست. ارتباط دائمی و منظم با مدرسه داشتن از سوی والدین باید رخ بدهد. نسل جدید ما در خانواده های کوچک رشد می کنند و مجال کمتری ایجاد می کند تا تعاملات اجتماعی آنها عمق بیشتری پیدا کند. برای همین ممکن است وقتی وارد مدرسه می شوند دچار چالش شوند و برای همین پیوند اولیا و مربیان مهم است و همچنین یاد دادن مهارت های زندگی به بچه ها و اولیا.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: موفقیت خودم را در وزارت، در این ارزیابی می کنم که تا چه حد می توانم این پیوند بین مدرسه و اولیا را محکم تر کنم.

وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در این چند روز به دلیل زلزله دو سال گذشته در کرمانشاه و سیلی که اوایل سال در کشور رخ داد، سفرهایی به این مناطق داشتم. آنچه در این سفرها توجهم را جلب کرد و آن این بود که مشارکت موثر خیرین در احداث فضاهای آموزشی را شاهد بودم.

حاجی میرزایی اظهار کرد: ما گفتیم مدرسه خانه دوم است و باید توانمان را به کار بگیریم که محیط مناسب فراگیری باشد اما امکانات و منابع ما در مقابل تجهیز ۱۱۰ هزار مرکز آموزشی محدود است. امروز نمی توانیم ادعا کنیم که به لحاظ عدالت آموزشی کیفیت یکسانی را در کشور توزیع کرده ایم. من پیشنهاد دادم که تمام جاهایی که نیاز به تعمیر و احداثی هست در معرض اطلاع همه مردم قرار بگیرد نه فقط خیرین. این اطلاعات را در اختیار همه بگذاریم تا همه بتوانند در این امر خیر مشارکت کنند.

به گفته وی این حرکت وجه تربیتی نیز دارد و مشارکت همگانی در امور عمومی فراهم می کند.

وی در انتها گفت: از انجمن اولیا و مربیان خواهشم این است این حرکت فراگیر را گسترش دهند.