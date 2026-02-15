۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱

اجرای نظام نوین درآمد و هزینه استانی در سازمان برنامه و بودجه کشور

تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: اجرای نظام نوین درآمد و هزینه استانی در امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده روز یکشنبه در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ عملکرد درآمدی استان ۲۸.۳ همت بوده و برای سال ۱۴۰۴ که رقم درآمد مصوب آذربایجان شرقی ۳۶.۹ همت بود و بعد از تعدیل ۳۸.۵۴۷ همت افزایش یافته است.

وی افزود: درآمدهای مالیاتی مصوب استان در سال ۱۴۰۴، رقم ۳۵ هزار و ۳۵۴ میلیارد تومان بود که عملکرد ۱۰ ماهه به میزان ۲۶ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان یعنی ۷۴ درصد محقق شد.

فتح‌زاده با بیان اینکه در سال ۱۴۰۵ کل درآمدهای ملیکه در استان وصول می‌شود، به خود استان انتقال خواهد یافت، افزود: میزان درآمدهای استان در سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۴۹ همت و وزن سنگین درآمدهای استان متوجه اداره کل امور مالیاتی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان ساخت: عملکرد کل منابع استان نیز ۲۷ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان معادل ۷۴ درصد است.

فتح‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود توضیح داد: اداره کل امور مالیاتی استان از محل ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکنون ۶.۴۷ همت توزیع کرده که از این رقم حدود ۸۶ میلیارد و ۶۶۷ میلیون تومان برای عشایر، جمع دهیاری‌ها ۱.۷۹۲ همت و به شهرداری‌ها ۴.۵۹۱ همت پرداخت شده است.

وی بر ضرورت تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی، تقویت پیوند دولت و مردم تاکید و اضافه کرد: در ۱۰ ماهه سال جاری ۲.۵۴۲ همت به شهرداری تبریز و ۲۹۶ میلیارد تومان هم از بابت جبران خسارات ناشی از آلایندگی هوا پرداخت شده است.

