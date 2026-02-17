ذوقی: نرخ بیکاری آذربایجان شرقی همچنان کمتر از میانگین کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ذوقی روز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران، آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار استان در پاییز ۱۴۰۴ را تشریح کرد و افزود: نرخ بیکاری استان با وجود افزایش اندک، همچنان پایینتر از میانگین کشوری (۷.۸ درصد) قرار دارد و این نشاندهنده وضعیت نسبتاً مطلوب بازار کار آذربایجان شرقی است.
وی با اشاره به دلایل رشد ۰.۶ درصدی نرخ بیکاری اظهار کرد: افزایش جمعیت فعال و ورود افراد جدید به بازار کار موجب این رشد جزئی شده است و نباید این موضوع را به عنوان افت اشتغال تلقی کرد.
ذوقی همچنین به شاخصهای دیگر بازار کار استان پرداخت و گفت: نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۴۱.۴ درصد بوده که ۰.۷ درصد بالاتر از میانگین کشوری است و نسبت به پاییز سال گذشته افزایش ۰.۲ درصدی را نشان میدهد. این شاخص بیانگر تمایل بیشتر افراد برای حضور در فعالیتهای اقتصادی است.
وی درباره نسبت اشتغال نیز توضیح داد: حدود ۳۸.۵ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان شاغل بودهاند که یک درصد بالاتر از میانگین کشوری (۳۷.۵ درصد) است و نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی تأکید کرد: ثبات نسبت اشتغال در کنار افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نشان میدهد که تمایل به حضور در بازار کار بیشتر شده اما فرصتهای شغلی جدید همگام با این رشد ایجاد نشده است و لزوم تقویت برنامههای اشتغالزایی و حمایت از کسبوکارهای مولد همچنان احساس میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد که با تحلیل دقیق این شاخصها، میتوان سیاستگذاریهای هدفمندتری برای توسعه اشتغال و ارتقای بهرهوری بازار کار استان انجام داد.
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