فتح زاده: ۶۵۰ معدن ثبت شده آذربایجان شرقی، پروانه فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده روز یکشنبه در نشستی با مدیران سازمان صمت استان و شرکت مس سونگون، اظهار کرد: یک درصد خسارات معادن، منابع مصرف متعددی در اصلاح و جبران خسارات وارده معادن به بخش‌های کشاورزی، محیط زیست، بهداشت و غیره دارد.

وی تصریح کرد: مصوب ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ حقوق دولتی معادن در آذربایجان شرقی ۱,۶ همت بوده که عملکرد استان در این زمینه ۳.۶ همت و در واقع درصد تحقق آن ۲۵۹ درصد بوده است.

وی تاکید کرد: مکاتباتی با سازمان حفاظت محیط زیست استان در ارتباط با بحث آلایندگی شرکت مس سونگون به‌ویژه در پایین دست رود ارس صورت گرفته و لازم است اقدامات پیشگیرانه زیست‌محیطی در راستای آن به صورت جدی پیگیری و اجرا شود.

فتح‌زاده یادآور شد: در استان حدود ۶۵۰ معدن ثبت شده دارای پروانه فعالیت وجود دارد که ۲۴۷ مورد آن معدن شن و ماسه بوده و ۱۸۰ مورد نیز معدن پوکه است، از نظر درآمدی دو معدن مس سونگون و مس انجرد مهمترین معادن استان به شمار می‌روند و وزنه تعیین کننده نیز مس سونگون است.

وی خاطرنشان کرد: باید حضور دستگاه‌های نظارتی و شورای عالی معادن را در ارتباط با یک درصد خسارات معادن موضوع جز ۷ بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پررنگ کنیم.