۱۰ سال زندان برای ۳ اردنی به بهانه طراحی عملیات ضد صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، بر اساس کیفرخواستی که دادگاه اردنی ۳ روز پیش به صورت مخفیانه علیه ۳ جوان اردنی تهیه کرده است، این سه جوان که «محمد العوفی»، «مالک الغانم» و «قتاده العداسی» نام دارند، به اتهام «انجام اقداماتی که پادشاهی را در معرض خطر اقدامات خصمانه قرار می‌دهد و اردنی‌ها را در معرض اقدامات تلافی‌جویانه قرار می‌دهد» محکوم شدند.

همچنین آنها به اتهام حمل سلاح گرم و مهمات با قصد استفاده غیرقانونی محکوم شدند.

کیفرخواست دادگاه اردنی مدعی است که این جوانان که حدود ۸ ماه پیش دستگیر شده اند، تلاش کردند در طول جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، هر اقدامی را علیه اشغالگران اسرائیلی انجام دهند. آنها با فردی به نام ابوذر که در عراق اقامت داشت، آشنا شدند. او به آنها مبالغی پول داد که با آن یک کلاشینکف و سلاح‌های انفرادی خریداری کردند.

کیفرخواست اضافه می‌کند که این جوانان در ابتدا به هدف قرار دادن گردشگران اسرائیلی در مناطق گردشگری وادی رم و پترا در جنوب اردن فکر کردند، اما هیچ گردشگری را پیدا نکردند.

این جوانان پس از رصد بازدیدهایشان از مناطق مرزی بین اردن و فلسطین اشغالی که قصد نفوذ و انجام عملیات علیه اهداف صهیونیستی را داشتند، دستگیر شدند.

دادگاه های دولتی اردن که بارها بر خلاف مواضع لفظی، همراهی عملی خود با جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه را به اثبات رسانده، طی ماه‌های گذشته، چندین گروه را که تلاش کرده بودند عملیاتی را علیه اشغالگران صهیونیست انجام دهند و گروه‌های دیگری را که با مقاومت در نوار غزه مرتبط بودند، به زندان محکوم کرده است.