به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در حساب کاربری خود در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: امروز همراه با متخصصین هستهای کشورمان با رافائل گروسی (مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی) برای مباحث دقیق فنی دیدار خواهم کرد. همچنین پیش از آغاز رایزنیهای دیپلماتیک با ایالات متحده در روز سهشنبه، با بدر البوسعیدی (وزیر امور خارجه عمان) ملاقات میکنم.
وزیر خارجه کشورمان افزود: با ابتکارات واقعی برای دستیابی به توافقی عادلانه و متوازن به ژنو آمدهام. آنچه مطلقاً در دستور کار نیست: تسلیم در برابر تهدیدها.
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