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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۳۳

تشریح دستور کار ژنو توسط عراقچی؛ در برابر تهدیدها تسلیم نمی‌شویم

تشریح دستور کار ژنو توسط عراقچی؛ در برابر تهدیدها تسلیم نمی‌شویم

وزیر خارجه کشورمان گفت: برای دستیابی به توافقی عادلانه و متوازن به ژنو آمده‌ام و آنچه مطلقاً در دستور کار نیست تسلیم در برابر تهدیدهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: امروز همراه با متخصصین هسته‌ای کشورمان با رافائل گروسی (مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) برای مباحث دقیق فنی دیدار خواهم کرد. همچنین پیش از آغاز رایزنی‌های دیپلماتیک با ایالات متحده در روز سه‌شنبه، با بدر البوسعیدی (وزیر امور خارجه عمان) ملاقات می‌کنم.

وزیر خارجه کشورمان افزود: با ابتکارات واقعی برای دستیابی به توافقی عادلانه و متوازن به ژنو آمده‌ام. آنچه مطلقاً در دستور کار نیست: تسلیم در برابر تهدیدها.

کد مطلب 6750242
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      0 0
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      دشمن اگر امروز فشار بر اقتصاد ایران را تشدید کرده است. سئوال اینجاست که پس چرا عراقچی و... در ژنو با دشمن مذاکره، گفت وگو و همکاری می کنند.
    • IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      0 0
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      اگر مذاکره به دیپلماسی نمایشی تبدیل شود، نتیجه گیری ممکن نخواهد بود در ارزیابی محتاطانه می‌توان گفت موضع آمریکا در قبال بحث هسته‌ای ایران به سمت واقع‌گرایانه‌تر شدن حرکت کرده است ایران هیچ سودی از طولانی شدن مذاکره نمی‌برد
    • IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      0 0
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      واقعا آدم باید خیلی خیلی خیلی ساده باشد خیال بکند ترامپ از تحریم دست برمی دارد
    • IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      0 0
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      پس چرا با گروسی جاسوس دیدار کردی؟!

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