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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۴۲

حاجی بیگی خبر داد؛

تهران میزبان مسئولان بانک‌ خون بیمارستان‌های کشور

تهران میزبان مسئولان بانک‌ خون بیمارستان‌های کشور

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، از برگزاری چهارمین سمینار ملی بانک خون بیمارستان های سراسر کشور در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی گفت: چهارمین سمینار ملی بانک خون بیمارستان‌های سراسر کشور از ۲۲ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۲ با حضور بیش از یک هزار نفر از نمایندگان بیمارستان‌های کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: این سمینار ملی با هدف آموزش و ارتقای سطح علمی و عملی مسئولان و کارشناسان بانک‌های خون بیمارستان‌ها و فراهم آوردن فضای تعامل و همکاری بین سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و بانک خون بیمارستان‌ها به مدت سه روز در سالن همایش‌های پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود.

حاجی بیگی با اشاره به جلسات علمی در این سمینار علمی، گفت: ۱۰ جلسه علمی شامل معرفی ذخیره، حمل و نقل فرآورده‌های سلولی و پلاسمایی، سیستم گروه‌های خونی Rh و ABOT، آزمایش‌های سازگاری قبل از تزریق خون، الزامات کیفی در بانک خون، نقش بانک خون در مدیریت خون بیمار و هموویژلانس، گروه‌های خونی نادر، تأمین خون سازگار در بیماری همولیتیک جنین و نوزاد HDFN، درخواست و تحویل فرآورده‌های خون در بانک خون و مدیریت ضایعات، جستجو و تأمین خون سازگار برای بیماران تالاسمی و سایر گیرندگان مکرر خون، مدیریت بانک خون در مراکز پیوند و معرفی موارد پیچیده در این سمینار برپا می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون با بیان اینکه این سمینار دارای ۱۳.۵ امتیاز بازآموزی برای گروه‌های هدف است، گفت: این گروه‌های شامل آسیب شناسی، رشته‌های علوم آزمایشگاهی، هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون، زیست فناوری پزشکی، ایمنی شناسی، بیوشیمی بالینی، ویروس شناسی، پزشکی مولکولی و میکروب شناسی پزشکی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا است.

حاجی بیگی تاکید کرد: معاونت درمان وزارت بهداشت حضور حداقل یک نفر مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان یا مسئول بانک خون همه بیمارستان‌های سطح کشور که خون و فرآورده مصرف می‌کنند را الزامی اعلام کرده است.

کد مطلب 5919983
حبیب احسنی پور

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