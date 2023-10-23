به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی گفت: چهارمین سمینار ملی بانک خون بیمارستان‌های سراسر کشور از ۲۲ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۲ با حضور بیش از یک هزار نفر از نمایندگان بیمارستان‌های کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: این سمینار ملی با هدف آموزش و ارتقای سطح علمی و عملی مسئولان و کارشناسان بانک‌های خون بیمارستان‌ها و فراهم آوردن فضای تعامل و همکاری بین سازمان انتقال خون، مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون و بانک خون بیمارستان‌ها به مدت سه روز در سالن همایش‌های پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود.

حاجی بیگی با اشاره به جلسات علمی در این سمینار علمی، گفت: ۱۰ جلسه علمی شامل معرفی ذخیره، حمل و نقل فرآورده‌های سلولی و پلاسمایی، سیستم گروه‌های خونی Rh و ABOT، آزمایش‌های سازگاری قبل از تزریق خون، الزامات کیفی در بانک خون، نقش بانک خون در مدیریت خون بیمار و هموویژلانس، گروه‌های خونی نادر، تأمین خون سازگار در بیماری همولیتیک جنین و نوزاد HDFN، درخواست و تحویل فرآورده‌های خون در بانک خون و مدیریت ضایعات، جستجو و تأمین خون سازگار برای بیماران تالاسمی و سایر گیرندگان مکرر خون، مدیریت بانک خون در مراکز پیوند و معرفی موارد پیچیده در این سمینار برپا می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون با بیان اینکه این سمینار دارای ۱۳.۵ امتیاز بازآموزی برای گروه‌های هدف است، گفت: این گروه‌های شامل آسیب شناسی، رشته‌های علوم آزمایشگاهی، هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون، زیست فناوری پزشکی، ایمنی شناسی، بیوشیمی بالینی، ویروس شناسی، پزشکی مولکولی و میکروب شناسی پزشکی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکترا است.

حاجی بیگی تاکید کرد: معاونت درمان وزارت بهداشت حضور حداقل یک نفر مسئول فنی آزمایشگاه بیمارستان یا مسئول بانک خون همه بیمارستان‌های سطح کشور که خون و فرآورده مصرف می‌کنند را الزامی اعلام کرده است.