نجات یک قُل از دوقُلوهای تک جفت عارضه دار

به گزارش خبرنگار مهر، تزریق خون به جنین مبتلا به کم خونی و نجات یک قُل از دوقلوهای تک جفت عارضه دار، از جمله اقدامات کم نظیر بخش پره ناتولوژی بیمارستان یاس است که بر اساس مقالات معتبر منتشر شده اقدامات تشخیصی و درمانی تهاجمی این مرکز در صد درصد جنین‌های مبتلا به کم خونی و ۸۰ درصد دوقلوهای تک جفتی عارضه دار مؤثر بوده و منجر به تولد نوزادان سالم شده است.

فاطمه گلشاهی معاون آموزشی مجتمع بیمارستانی یاس که زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران است، به معرفی یکی از کیس ها تحت درمان پرداخت و گفت: این بیمار، خانم باردار دو قلوی تک جفتی هستند، یکی از این قل ها مشکل دار است. همچنین به دلیل انسداد خروجی مثانه، کاملاً تمام فضای شکم را مثانه پر کرده است و عملاً با فشاری که این انسداد روی کلیه‌ها می‌آورد کلیه‌ها عملکرد مناسبی ندارند. در این سن از حاملگی، کلیه‌ها مشکل دارند و نمی‌توانند عملکرد مناسبی داشته باشند و ادرار تولید بکنند. در این شرایط اگر مداخله نکنیم، قُل سالم ما قطعاً به خطر می‌افتد و برای حفظ قُل سالم، مجبور به مداخله در داخل رحم هستیم.

فاطمه رحیمی شعرباف استاد زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، هدف از شروع این روش را رفع مشکلات زنان باردار عنوان کرد و گفت: دو قلوهایی بودند که یک قل آنها ناهنجاری داشت و از پزشکی قانونی برای ختم بارداری، نامه داشتند. به بیماران اعلام می‌کردیم که یا باید هر دو را سقط کنید یا اینکه هر دو را نگهدارید. حتی یک مورد از بیماران دو تا را نگهداری نمی‌کردند و همگی اقدام به سقط می‌کردند. تقریباً این کار عملاً همینطور مانده بود و کسی انجام نمی‌داد. خودم شخصاً بسیار علاقه مند به جراحی بودم و وقتی دیدم این واقعاً نیاز است بالاخره تصمیم گرفتم روی جنین کارکنم برای همین شروع کردم.

وی با بیان اینکه از نظر پزشکی تاکید شده که باید درمان تهاجمی حتماً در داخل رحم صورت بگیرد، خاطر نشان کرد: یکی از مواردی که باید حتماً درمان در داخل رحم انجام شود، همین ناسازگاری‌های خونی و درمان جنین‌های کم خون و همچنین دوقلوهای تک جفتی عارضه دار است. این دو از نظر علمی ثابت شده که حتماً باید داخل رحم مداخله و درمان بشوند.

استاد زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، رادیوفرکوئنسی را روشی بسیار جدید خواند و گفت: از سال ۱۳۸۹ رادیوفرکوئنسی را شروع کردیم، و این در حالی است که مقالات زیادی در خصوص آن نبود یعنی مراکز معتبر دنیا این روش را نداشتند. الحمدالله نتایج خیلی خوب است و چندین مقاله در سطح دنیا منتشر شده است. این روش ترجیحی است و هزینه بالای آن یکی از معایب محسوب می‌شود. خوشبختانه بیمه سلامت این خدمت را پوشش می‌دهد و مریض هزینه‌ای در این مورد پرداخت نمی‌کند. تمامی بیمارانی که رادیوفرکوئنسی کردیم، نوزادان از نظر عقب ماندگی ذهنی و فلج اطفال هیچکدام عارضه نداشتند.

رحیمی شعرباف، با اشاره به ارجاع بیماران از نقطه صفر مرزی به بیمارستان یاس، گفت: وقتی بیماران به این مرکز می آیند، پس از رادیوفرکوئنسی به آنها می گوئیم که بروند و مراقبت‌های معمول را برای همان یک قُل داشته باشند.

وی با بین اینکه در این روش یکی از قل ها را کوتر می‌کنیم و قل دیگر ۸۰ درصد شانس تولد می‌یابد، افزود: در این مدت هیچ عارضه‌ای برای مادر ایجاد نمی‌شود. این مرکز قطب تشخیص و درمان جنین است و امیدواریم که سرمایه گذاری بیشتری در این مرکز صورت بگیرد. اکنون نیز در حال خرید روش جدید دیگری بر اساس همان امواج صوتی یا ماکروویو هستیم تا از این طریق درمان بیماران را ادامه دهیم.

استاد زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به تجربه کاری خود با زنان باردار و نجات جنین، گفت: من با جنین‌ها بسیار اُخت شده ام از زمانی که پروب سونو را می‌گذاریم و جنین چند میلی متری را می‌بینیم، با آن رابطه برقرار می‌کنیم و وقتی که می‌توانیم یک بچه را نجات دهیم، حس بسیار خوبی داریم.

وی ادامه داد: ما پیگیری‌های زیادی انجام دادیم و از نظر شرعی هم مجوز کسب کرده ایم. تا کنون بیش از ۱۰۰۰ مورد تزریق خون داخل رحم انجام داده ام چند مورد رادیوفرکوئنسی داشتم و ۱۲ سال است که این کار را انجام می‌دهم و هر سال ماهانه متوسط آمار ما حدود ۱۰ مورد بوده است. به عنوان مثال تا کنون ۱۳۰۰ یا ۱۴۰۰ مورد رادیوفرکوئنسی برای بیماران انجام داده ایم.

رحیمی شعر باف، میزان موفقیت در این روش را ۸۰ درصد خواند و گفت: ما پیگیری‌های زیادی کرده ایم و با مادرها تماس گرفته ایم و میزان موفقیت ما حدود ۸۰ درصد است که این آمار جهانی است و سن متوسط زایمان هم حدود ۳۵ هفته است.

وی افزود: روش ما به این صورت است که در تزریقات خون از سوزن‌هایی استفاده می‌کنیم که معمولاً نیاز به بی حسی هم ندارد. یعنی چون سوزن آنقدر ظریف است که نیاز به بی حسی برای تزریق خون نیست. برای مریض‌هایی که رادیوفرکوئنسی می‌کنیم شماره سوزن ۱۷ است معمولاً یک بی حسی موضعی با لیدوکائین می‌دهیم و قبل از اینکه اقدامی بکنیم نیاز نیست که به مریض داروی خاصی بدهیم. فقط یک کپسول آنتی بیوتیک به مریض می‌دهیم و زیر بی حسی موضعی سوزن را رد می‌کنیم داخل بدن و مریض نیاز به هیج کار ویژه ای ندارد.

فاطمه گلشاهی معاون آموزشی مجتمع بیمارستانی یاس نیز در این خصوص گفت: با اقدامات تهاجمی تشخیصی و درمانی که روی جنین‌ها و حاملگی‌های چند قُلو انجام می‌دهیم، قطعاً به ارتقا سلامت و مهم‌تر از آن، ارتقا شاخص توسعه کشور کمک می‌کنیم. سلامت مادر و نوزاد از شاخص‌های توسعه کشور است. به عبارت دیگر دو شاخص توسعه‌ای هستند که هر دو به طور مستقیم با رشته زنان و زایمان و رشته فوق تخصصی پره ناتال ارتباط دارند و هدف ما در همه تخصص‌ها، مادر سالم و بچه سالم است.‌