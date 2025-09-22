تأثیر دخانیات و مشروبات الکلی بر بارداری و سقط جنین

گیتی سید قیاسی، متخصص زنان و زایمان و لاپاراسکوپیست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به اثرات مخرب مصرف دخانیات و الکل در دوران بارداری گفت: مصرف سیگار به دلیل ایجاد تنگی عروق رحم، می‌تواند باعث کاهش خون‌رسانی و تغذیه جنین شود و در نهایت خطر سقط جنین را افزایش دهد.

وی افزود: مشروبات الکلی مستقیماً باعث سقط نمی‌شوند، اما روند تکامل جنین را به شدت مختل کرده و می‌توانند موجب بروز اختلالات رشدی و ناهنجاری‌های غیر ژنتیکی در جنین شوند. این تغییرات به دلیل اختلال در چرخه تکاملی جنین است و ممکن است نوزاد ناسالم به دنیا بیاید.

این متخصص زنان و زایمان همچنین به علل دیگر سقط مکرر اشاره کرد و گفت: اختلالات رحمی مانند ضعف دهانه رحم، مشکلات انعقادی و ایجاد لخته پشت جنین می‌تواند از علل اصلی سقط باشد. تشخیص این مشکلات نیازمند آزمایش‌های تخصصی است تا بتوان در مراحل اولیه بارداری درمان مناسب را آغاز کرد.

هشدار درباره مصرف قرص‌های اورژانسی

قیاسی درباره مصرف قرص‌های اورژانسی جلوگیری از بارداری هشدار داد و تاکید کرد: مصرف مکرر این داروها به دلیل دوز بالای هورمون‌ها می‌تواند خطر سکته مغزی و لخته‌های خونی در مغز و اندام‌ها را افزایش دهد. بنابراین توصیه می‌کنیم این داروها بیش از یک تا دو بار در سال مصرف نشوند و افراد برای پیشگیری از بارداری، روش‌های ایمن‌تر و مطمئن‌تر را انتخاب کنند.

وی در پایان به حاملگی خارج‌رحمی اشاره کرد و گفت: اختلال در حرکت لوله‌های رحمی باعث گیر افتادن جنین و بروز بارداری خارج‌رحم می‌شود و در صورت بروز علائمی مانند لکه‌بینی غیرعادی و درد شکمی همراه با افزایش غیرطبیعی آزمایش بتا، احتمال این وضعیت وجود دارد و باید فوراً بررسی شود.