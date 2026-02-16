به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری امروز با علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای شعب عالی این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

وزیر دادگستری در دیدار علی فرهادی، معاون وزیر و رییس سازمان تعزیرات حکومتی و روسای شعب عالی این سازمان، جایگاه و اثرگذاری این شعب را در احقاق حقوق مردم و افزایش رضایت عمومی از عملکرد این سازمان بسیار مهم ارزیابی کرد.

وی با تاکید بر جایگاه و اهمیت شعب عالی تعزیرات، دقت عمل و نگاه تخصصی و علمی به پرونده‌های ارجاعی را بسیار مهم برشمرد و گفت: فارغ از تعداد ورودی پرونده، مهمترین اصل در این زمینه، رسیدگی عالمانه و تخصصی به موارد ارجاعی و احقاق حقوق مراجعین است.

وزیر دادگستری نگاه همه جانبه به آرای صادره در پرونده‌های تعزیراتی در شعب عالی را با لحاظ موضوع تولید و استمرار آن و عدم ایجاد مانع در فرایند تولید خاطرنشان کرد و گفت: در رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی، نباید به فرایند تولید و اشتغال آسیبی وارد شود، تلاش ما حمایت از تولید و رفع موانع تولید با رسیدگی به پرونده‌های قاچاق و سایر موارد غیرقانونی در مسیر تولید است، لذا تعزیرات باید با دیدگاهی علمی و همه جانبه به موضوع رسیدگی کنند.

در این دیدار، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، قائم مقام، روسا و مستشاران شعب عالی این سازمان ضمن ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی، پیشنهادات و راهکارهایی را برای بهبود فرایند رسیدگی و افزایش رضایتمندی مراجعان ارائه کردند.