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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

عبداللهیان:عملیات احداث نیروگاه ۶ مگاواتی در شهرستان گرمی آغاز شد

عبداللهیان:عملیات احداث نیروگاه ۶ مگاواتی در شهرستان گرمی آغاز شد

اردبیل-مدیرکل شرکت نیروی توزیع برق اردبیل گفت: عملیات نیروگاه تجدیدپذیر ۶ مگاواتی در گرمی آغاز شد و پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های برق منطقه نیز کلنگ‌زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عبدالهیان عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری فرمانداری گرمی که باحضور مجمع نمایندگان استان در مجلس و مدیرعامل توانیر کشور برگزارشد؛ اظهار کرد: امروز در شهرستان گرمی، میزبان مدیرعامل شرکت توانیر، به همراه هیئتی از مدیران و مسئولان شرکت‌های تابعه بودیم که از پروژه‌های صنعت برق در حال احداث بازدید کردند.

وی افزود: در این سفر به شهرستان گرمی، در خصوص توسعه زیرساخت‌های برق و نیروگاه‌های تجدیدپذیر تصمیماتی اتخاذ شد.

مدیرعامل شرکت برق استان اردبیل گفت: در این سفر نیروگاه تجدیدپذیر ۶ مگاواتی در محدوده دریاچه گیلارو شهرستان گرمی برگزار شد که از جمله طرح‌های مهم در راستای توسعه انرژی‌های پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت توانیر در جریان این بازدیدها با تأکید بر اهمیت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش مؤثری در افزایش ظرفیت تولید برق، ارتقای پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای مشترکان منطقه خواهد داشت.

عبداللهیان بیان کرد: مسئولان حاضر در این سفر نیز اعلام کردند که با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ضمن تقویت زیرساخت‌های صنعت برق، زمینه لازم برای توسعه فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی شهرستان گرمی و مناطق پیرامونی فراهم خواهد شد.

وی گفت: گفتنی است این طرح‌ها در راستای سیاست‌های کلان وزارت نیرو و شرکت توانیر برای توسعه انرژی‌های نو، افزایش تاب‌آوری شبکه و پاسخ‌گویی به نیاز رو به رشد مصرف برق در منطقه در حال اجراست.

کد مطلب 6717783

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