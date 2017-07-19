به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نان و انار» که روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه در سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) روی آنتن رادیو نمایش می‌رود توسط گووان مهر اسماعیل‌پور نوشته شده است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: چندی بود که در میان مردم نام شخصی بسیار برده می شد و شهرت او به قدس و تقوا و دیانت پیچیده بود. همه جا عامه مردم سخن از بزرگی و حکمت او می گفتند. در محضر حضرت امام جعفر صادق (ع) به طور مکرر از آن مرد و ارادت و اخلاص مردم به او سخن به میان می آمد. حضرت بر آن شد، آن مرد را که تا این حد مورد علاقه و ارادت مردم واقع شده از نزدیک ببینند. از این روی روزی، به صورت ناشناس به بازار رفت و ... .

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون بیوک میرزایی، فریبا متخصص، محسن بهرامی، احمد گنجی، شیوا رفیعیان، احمد ایرانی‌خواه و محمد آقامحمدی به ایفای نقش پرداخته اند و جواد پیشگر کارگردانی آن را بر عهده دارد.

«نان و انار» به تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا، صدابرداری رضا طاهری و افکت نازنین حسن پور، پنجشنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۷:۱۵ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

همچنین نمایش رادیویی «مومن طاق» نیز به همین مناسبت ساعت ۱۰:۳۰ روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه روی آنتن رادیو نمایش می رود.