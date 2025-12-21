به گزارش خبرنگار مهر، رامین سمیعیان مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه، ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه، با ارائه گزارشی از عملکرد این ادارهکل در یک سال گذشته اظهار کرد: ارائه گزارشهای شفاف و واقعی به مردم بهعنوان صاحبان اصلی کشور، نقش مهمی در امیدآفرینی اجتماعی و خنثیسازی توطئههای دشمنان دارد و دامپزشکی استان نیز با همین رویکرد، فعالیتهای خود را دنبال کرده است.
وی با اشاره به جایگاه کرمانشاه بهعنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی و دامپروری کشور افزود: مهمترین مأموریت دامپزشکی، حفظ سرمایه دامی استان و پیشگیری از بیماریهای دامی و مشترک بین انسان و دام است که تحقق آن نقش مستقیمی در تقویت اقتصاد استان دارد.
مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه واکسیناسیون گفت: در یک سال گذشته بیش از ۱۱ میلیون و ۹۹۹ هزار نوبت سر واکسیناسیون در دامهای سبک و سنگین استان انجام شده و بخش عمده این عملیات با مشارکت مراکز مایهکوبی بخش خصوصی اجرا شده است.
سمیعیان از واکسیناسیون بیش از ۶ هزار رأس دام سنگین و ۱۴۵ هزار رأس دام سبک علیه بیماری سیاهزخم خبر داد و افزود: همچنین بیش از ۲ میلیون و ۶۵۱ هزار رأس دام سبک روستایی و عشایری علیه طاعون نشخوارکنندگان کوچک واکسینه شدهاند.
وی با اشاره به کنترل بیماری تب مالت (بروسلوز) بیان کرد: در این مدت بیش از ۵۲۷ هزار رأس بره و بزغاله تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتهاند که نقش مهمی در کاهش خطر انتقال این بیماری به انسان دارد.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بیماری تب برفکی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۴ کانون تب برفکی در استان شناسایی شده اما با اقدامات سریع، واکسیناسیون گسترده و همکاری دامداران، خوشبختانه تلفات دام سنگین به صفر رسیده و بیش از ۸۰ درصد دام سنگین استان علیه سویه جدید این بیماری واکسینه شدهاند.
سمیعیان با اشاره به فعالیتهای حوزه طیور اظهار کرد: در یک سال گذشته بیش از ۴۳ میلیون قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغ گوشتی استان انجام شده و در حوزه تأمین گوشت مرغ، هیچگونه کمبودی در سطح استان وجود نداشته است.
وی افزود: در حوزه آبزیان نیز بیش از ۶۳۰ مورد بازدید و بیش از هزار نمونهبرداری انجام شده و خوشبختانه در این مدت هیچ کانون بیماری در این بخش گزارش نشده است.
مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه با اشاره به نقش دامپزشکی در بهداشت عمومی گفت: در بازدیدها و نظارتهای بهداشتی، بیش از ۲۴ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی ضبط و از چرخه مصرف خارج شد و با ۱۱۵ مورد تخلف صنفی نیز برخورد قانونی صورت گرفت.
وی همچنین از کشف بیش از ۳۵ هزار قلم داروی دامی قاچاق و خارج از شبکه به ارزش حدود ۶ میلیارد تومان خبر داد و گفت: آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی استان با انجام بیش از ۲۶ هزار آزمایش، بهعنوان آزمایشگاه مرجع آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در غرب کشور فعالیت میکند.
سمیعیان در پایان با اشاره به کمبود اعتبارات پیشگیری از بیماریهای دامی تصریح کرد: با وجود محدودیتهای مالی، همکاران دامپزشکی استان با تمام توان و حتی در روزهای تعطیل مشغول خدمترسانی هستند و امیدواریم با تخصیص کامل اعتبارات، بتوانیم پوشش واکسیناسیون دامهای سبک و عشایری را نیز بهصورت کامل و رایگان انجام دهیم.
نظر شما