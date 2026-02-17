به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران با اشاره به سیاستهای مدیریت شهری در حوزه توسعه انرژیهای پاک اظهار کرد: طی سالهای اخیر تمرکز شهرداری تهران بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کمک به حل ناترازی برق کشور بوده و در این مسیر، همراستا با دولت، مجلس و سایر دستگاهها حرکت کردهایم.
وی با بیان اینکه بخشی از ظرفیت تولید برق خورشیدی در داخل شهر شناسایی و فعال شده است، افزود: از پشتبام ساختمانهای ملکی شهرداری تا اراضی بلااستفادهای که امکان بهرهبرداری دیگری نداشتند، برای احداث نیروگاههای خورشیدی اختصاص یافتهاند. همچنین از سازمانها، نهادها و حتی مالکان خصوصی دارای املاک با متراژ مناسب دعوت کردهایم در این طرح مشارکت کنند.
گودرزی با اشاره به الزامات فنی احداث نیروگاههای خورشیدی تصریح کرد: برای آنکه احداث نیروگاه توجیهپذیر باشد، متراژ زمین یا بام باید حداقل حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر باشد تا بتوان بهعنوان یک نیروگاه روی آن حساب باز کرد؛ البته در متراژهای کمتر نیز امکان نصب پنل برای تأمین برق همان ساختمان وجود دارد. حتی در برخی کیوسکهای شهری، تابلوهای راهنمایی و چراغهای معابر نیز پنل خورشیدی نصب شده تا برق مصرفی خود را تأمین کنند.
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران با اعلام اینکه تاکنون ۱۰۱ نیروگاه کوچکمقیاس در سطح شهر راهاندازی شده است، گفت: مجموع ظرفیت این نیروگاهها به ۲ مگاوات رسیده که به شبکه برق تزریق میشود. با افتتاح پروژههای جدید، این عدد بهتازگی به ۱۰۱ نقطه و ۲ مگاوات افزایش یافته است.
وی از برنامهریزی برای توسعه جدیتر این ظرفیت در سال آینده خبر داد و افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، رقمی معادل ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای توسعه نیروگاههای خورشیدی پیشنهاد دادهایم که در صورت تصویب شورای شهر، تکلیف ما برای گسترش این زیرساختها مشخصتر خواهد شد.
گودرزی با تأکید بر اینکه توسعه نیروگاههای خورشیدی اکنون به یک رویکرد ملی تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، دستگاهها موظفند ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند. شهرداری تهران نیز در یک سال اخیر با تمرکز ویژه بر این حوزه، گامهای مؤثری برداشته و تلاش میکند در سالهای پیشرو سهم تولید برق پاک را بهصورت چشمگیری افزایش دهد.
حمایت شهرداری از کسبه آسیبدیده بازارچه جنت
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران درباره وضعیت کسبه متضرر در بازارچه جنت اظهار کرد: این مجموعه پیشتر به یک بهرهبردار واگذار شده بود و کسبه طرف قرارداد مستقیم با او بودند. بهرهبردار نیز مجموعه را بیمه کرده و متعهد شده در چارچوب تعهدات خود برای جبران خسارات ساختمان همکاری کند.
وی افزود: با این حال تعدادی از شهروندان، از جمله چند زن سرپرست خانوار که غرفهها را اجاره کرده بودند، دچار خسارت شدند. هرچند این موضوع خارج از مسئولیت مستقیم شهرداری است، اما مدیریت شهری مانند سایر حوادث در کنار مردم ایستاده و تصمیم گرفت برای حمایت از آنان وارد عمل شود.
گودرزی ادامه داد: در این راستا پیگیری دریافت تسهیلات بانکی برای کسبه انجام شده تا بتوانند با شرایط مناسب فعالیت خود را از سر بگیرند. همچنین با انتخاب نمایندگان کسبه، چند محل پیشنهادی بررسی شد و در نهایت مجموعهای در منطقه ۵ برای استقرار موقت انتخاب شد که ظرف حدود یک هفته تا ۱۰ روز آینده آمادهسازی میشود تا کسبه بتوانند پیش از شب عید کسبوکار خود را دوباره راهاندازی کنند.
به گفته وی، بازار دائمی نیز در برنامه احداث قرار دارد و پس از تکمیل، واحدهای ایمنتر و مناسبتری در اختیار همین کسبه قرار خواهد گرفت.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره تسهیلات مالی نیز گفت: هماهنگی پرداخت وام حدود یک میلیارد تومانی انجام شده و با همکاری یکی از مجموعههای زیرمجموعه بنیاد مستضعفان در حال طی مراحل اداری بانکی است. این وعده قطعی است اما به دلیل فرآیندهای اداری، زمان دقیق پرداخت در اختیار شهرداری نیست و پس از تکمیل پروندهها به متقاضیان اطلاعرسانی خواهد شد.
