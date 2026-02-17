دستگیری سارقین طلا و جواهرات در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سرهنگ محمد نعمتی روز سه‌شنبه در تشریح این خبر گفت: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره سرقت در یکی از مغازههای طلافروشی در سطح شهر تبریز دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۲۶ باغمیشه قرارگرفت.

این مقام انتظامی افزود؛ ماموران پس از تحقیقات پلیسی در کمتر از ۲۴ ساعت سارقان را شناسائی و دریک عملیات منسجم دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دادند.

سرهنگ نعمتی در ادامه با اشاره به اینکه طلاهای سرقت رفته کشف و تحویل مالباخته گردید افزود؛ارزش ریالی طلاهای کشف شده نزدیک به ۵ میلیارد ریال می باشد.

این مقام انتظامی افزود؛ ماموران کلانتری ۲۶ باغمیشه در یک عملیات پلیسی دیگر تعداد ۲ نفر سارق اماکن خصوصی و سیم وکابل را دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز درپایان ضمن رعایت هشدارهای پلیسی از شهروندان خواست درصورت مشاهده موارد مشکوک فورا به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.