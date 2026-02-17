به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریبرز حاتمی، معاون اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان ظهر امروز سه‌شنبه در جشنواره نهال که در سالن حوزه هنری برگزار شد، بر ضرورت میدان دادن به کودکان برای تجربه و درک فضاهای فرهنگی و تربیتی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کودکان باید امکان تجربه‌کردن و حضور فعال در چنین فضاهایی را داشته باشند، گفت: نباید به بهانه شیطنت یا صحبت‌کردن در جلسات، کودکان را از بروز رفتارهای طبیعی‌شان منع کرد، بلکه باید اجازه داد این فضا را درک کنند و بدانند در یک جلسه فرهنگی حضور دارند.

معاون اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به هدف اصلی این‌گونه برنامه‌ها، افزود: اساس کار ما ارتقای شخصیت و ایجاد ارزش در وجود کودکان است و این مهم تنها با برخورد صحیح والدین و مربیان محقق می‌شود. کودکانی که از توان روحی و فکری بالاتری برخوردارند، نیازمند توجه و تربیت متناسب با ظرفیت‌هایشان هستند.

سرهنگ حاتمی نقش مادران را در این مسیر بسیار کلیدی دانست و تصریح کرد: مادران، چه آن‌هایی که فرزندان مستعد دارند و چه در مفهوم عام مادری، نقش مهمی در انتقال هویت، بازآموزی ارزش‌ها، یادآوری و حتی خلق مفاهیم تربیتی دارند و باید نسبت به این مسئولیت آگاه و هوشیار باشند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که به تربیت صحیح نسل کودک توجه کند، در آینده از ثمرات فرهنگی، فکری و هویتی آن بهره‌مند خواهد شد.