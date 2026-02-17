به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی انصاری مدیرکل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز با ثبت ۹۸۴۰ نمونه در رتبه نخست قرار دارد. دانشگاه هرمزگان با ۹۰۳۵ نمونه رتبه دوم و دانشگاه اصفهان با حدود ۸۰۰۰ نمونه در جایگاه سوم هستند. پس از آن استانهای اردبیل، لرستان، تبریز و مازندران قرار دارند.
وی درباره وضعیت تهران به عنوان قطب ۱۰ گفت: دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۸۴۰ نمونه، تهران ۳۰۵۸ نمونه و شهید بهشتی ۳۵۵۹ نمونه را پذیرش کردهاند.
انصاری با اشاره به وضعیت مسئولان فنی در آزمایشگاههای کنترل محصولات سلامت افزود: در این حوزه طیف متنوعی از تخصصها امکان پذیرش مسئولیت فنی دارند، اما در بسیاری از موارد تنها اطلاعات داروسازان ثبت شده است. این مسئله میتواند منجر به همپوشانی مسئولیت فنی در چند مرکز شود و نیازمند ساماندهی است.
به گزارش تنها مرجع رسمی اخبار سازمان غذا و دارو وی توزیع متوازن بار نمونه میان قطبهای آزمایشگاهی و تکمیل بانک اطلاعات مسئولان فنی را از برنامههای اصلی سال جاری اعلام کرد.
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